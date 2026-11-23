El grupo de música Vetusta Morla, durante su concierto en Movistar Arena, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El concierto forma parte de la gira ‘Gira de Vuelta: Canciones de Ida’. - Ricardo Rubio / Europa Press

LOGROÑO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gran Reserva Festival pone en marcha su cuarta edición con un nombre de primera línea: Vetusta Morla, a los que se suman también Starsailor, Éxtasis y Sarria como primeras confirmaciones. El sexteto madrileño será el gran protagonista de la cita, que se celebrará los días 25 y 26 de junio de 2027 en Calahorra (La Rioja).

Su actuación, prevista para el sábado 26 de junio, será la única que la banda ofrezca en 2027 en La Rioja y Navarra, lo que convierte a Calahorra en la cita de referencia para todo el valle del Ebro.

UNA BANDA EN PLENA VUELTA

Vetusta Morla llega a Gran Reserva en uno de los momentos más ilusionantes de su carrera. Tras dos años alejados de los escenarios, a principios de 2026 sus seis integrantes volvieron a encerrarse en el local de ensayo durante más de siete meses para componer juntos. El resultado es su octavo álbum de estudio, Lo Importante, anticipado por el single 'Si vuelves', publicado el 18 de septiembre de 2026.

El regreso se ha materializado en la Gira de vuelta. Canciones de ida, que arrancó el pasado 2 de octubre con el Palau Sant Jordi de Barcelona lleno y que está sirviendo para estrenar en directo buena parte de su nuevo repertorio.

El concierto de Calahorra formará parte de esta nueva etapa y permitirá al público escuchar las nuevas canciones junto a los temas que han acompañado a varias generaciones.

OCHO AÑOS DESPUÉS, DE VUELTA EN LA RIOJA

La última vez que Vetusta Morla actuó en La Rioja fue en enero de 2019, en el Palacio de los Deportes de Logroño, dentro del Festival Actual y en plena gira de Mismo sitio, distinto lugar.

Desde entonces, el público riojano no había vuelto a tener a la banda sobre un escenario de la comunidad. Su regreso, ocho años después, llega además en exclusiva: Gran Reserva será la única parada del grupo en 2027 en La Rioja y Navarra.