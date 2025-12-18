La VI Escuela UR para Familias ofrece este viernes una sesión sobre fortalezas psicológicas en la familia

Archivo - Universidad de La Rioja, edificio Quintiliano - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La VI Escuela UR para Familias ofrece este viernes 19 de diciembre una sesión sobre fortalezas psicológicas en la infancia y la adolescencia, que tiene lugar a partir de las 17,00 horas en la Sala de Grados del Edificio Quintiliano con entrada libre hasta completar aforo.

Esta sexta edición de la Escuela UR para Familias, tras la sesión celebrada el 28 de octubre, ofrece este viernes 19 de diciembre una jornada de tarde con la intervención de tres especialistas.

En primer lugar, Patricia Fernández, psicóloga especialista en Psicología Clínica, quien interviene de 17,00 a 18,00 horas con la comunicación 'Suficientemente buenos: juntos en la crianza'.

A continuación, Raquel Falcó, del Departamento de Ciencias de la Educación Profesora Universidad de La Rioja, quien ofrece la charla 'Metamorfosis psicológica: tejiendo alas desde casa'.

Finalmente, Alfonso Pérez, profesor Universidad de La Rioja del Departamento de Ciencias de la Educación, quien cierra el programa con su intervención titulada 'Gestionar emociones en familia'.

La actividad es gratuita y abierta a todos los interesados: madres, padres, educadores y otras personas interesadas.

La Escuela para Familias es una iniciativa del Grupo PRISMA del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja, coordinada por las profesoras Alicia Pérez de Albéniz, Andrea Gutiérrez García y Adriana Díez-Gómez del Casal.

Está financiada por la convocatoria de actividades de divulgación científica de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i); y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.