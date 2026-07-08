Vicente Echerri presenta esta tarde 'Raros Testigos', un retrato de la cuba más heterodoxa - CASA DE LOS PERIODISTAS

LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor cubano afincado en Logroño, Vicente Echerri, presentará esta tarde, a las 19,00 horas, su nuevo libro, 'Raros testigos', publicado por la editorial Fulgencio Pimentel, en un acto que tendrá lugar en la Biblioteca de La Rioja. La presentación contará con la intervención de Juan Manuel González Zapatero y un coloquio entre el autor y Alfonso Martínez Galilea.

En 'Raros testigos', Echerri construye una singular galería de personajes que vivieron al margen de los relatos oficiales y que, desde la literatura, permiten recorrer algunas de las luces y sombras de la Cuba contemporánea.

La obra reúne historias de escritores, artistas, intelectuales y figuras excéntricas cuyas trayectorias ofrecen una mirada alternativa sobre la realidad política, cultural y social de la isla durante buena parte del siglo XX.

Lejos de la biografía convencional, el autor combina la memoria, el ensayo y la narración para recuperar vidas marcadas por la originalidad, el inconformismo y la resistencia intelectual. El resultado es un mosaico de personajes irrepetibles que invita a reflexionar sobre la identidad, la creación y el exilio, con una escritura en la que conviven la ironía, la erudición y el sentido del humor.

La presentación tendrá lugar en el salón de actos o en el patio de la Biblioteca de La Rioja, en función de las condiciones meteorológicas. La entrada será libre hasta completar el aforo.