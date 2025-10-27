La víctima del crimen de Los Lirios presentaba una herida de "degüello" compatible con suicidio u homicidio

El hombre acusado de matar a su mujer durante la primera jornada del juicio, a 20 de octubre de 2025, en Logroño - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos del servicio de criminalística del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses -pertenecientes a los servicios centrales del Ministerio de Justicia- precisan que la víctima de Los Lirios presentaba una herida por un corte profundo en el cuello, realizado con un objeto de borde cortante y afilado, compatible con el cuchillo que se encontró en el lugar de los hechos y que también analizaron. Heridas -han definido- de "degüello".

Como han querido dejar claro este tipo de heridas pueden ser compatibles con un suicidio porque suele haber muchas tentativas, como presenta el cuerpo de la víctima (lo que se conoce como cortes adicionales), pero tampoco pueden descartar el homicidio.

No hay que olvidar que, además de esa herida, el cuerpo de mujer presentaba otras cinco, cuatro en tórax y una en abdomen, todas ellas también compatibles con el cuchillo remitido, según se desprende del estudio de heridas por arma blanca y soluciones de continuidad en ropa que realizaron estos profesionales en el Instituto de Madrid.

ARRANCA LA SEGUNDA SEMANA DEL JUICIO

Este lunes se ha reanudado el juicio contra A.E.M., el hombre acusado de asesinato con alevosía al, presuntamente, matar a su mujer en el domicilio de Los Lirios de Logroño el 13 de octubre de 2020, al conocer que ella se quería divorciar.

Se da la circunstancia de que el acusado se encontraba en Burgos ayudando a su hijo con la vendimia pero el Ministerio Fiscal sostiene en su acusación que la noche de los hechos, el procesado cogió un coche, llegó a Logroño, mantuvo una discusión con su mujer y, finalmente la mató. Después volvió al pueblo de Burgos.

El Fiscal y la Acusación solicitan 22 años de cárcel para el acusado mientras que la defensa niega todos los hechos que incriminan a su cliente.

Tras una primera semana centrada, sobre todo, en informes de los agentes de Policía Nacional y numerosas declaraciones del entorno tanto del acusado como de la víctima, estos últimos días del juicio -se prevé que dure hasta el día 31 de octubre- se centrará, entre otras cuestiones, en las pruebas periciales.

Por parte del Instituto Nacional de Toxicología, los expertos han declarado por videollamada que su trabajo consistió en analizar lo que el médico forense les aportó del caso; fragmentos de piel de la víctima, sobre todo del cuello, así como prendas de ropa (camiseta y pantalón de pijama) y un cuchillo. También recibieron partes de piel del tórax y abdomen de la víctima, presentando un total de cinco heridas.

En la camiseta del pijama también hay "agujeros derivados del uso del cuchillo" y se causan las heridas "con la ropa puesta", compatibles también con dicho arma, han dicho.

"ENTRE 18 Y 22 HORAS ANTES"

Por su parte, otro equipo de expertos del Instituto Nacional de Toxicología datan la hora de la muerte de la mujer -de 56 años en el momento de los hechos- con una horquilla de entre 18 y 22 horas antes de que el médico forense tomase la primera muestra en el cuerpo de la víctima, recogida el 13 de octubre a las 23,00 horas.

Aunque no es preciso, sí que descarta -entonces- que el suceso hubiera podido ocurrir en torno al mediodía, como han indicado otras partes del caso.

A preguntas del Ministerio Fiscal han indicado que, tras analizar las muestras, en el cuerpo de la víctima registros ni de alcohol, ni de drogas, ni de tóxicos.

Finalmente, profesionales del laboratorio de Biología han respondido sobre las pruebas de ADN y de un cabello que apareció cerca del cuerpo de la víctima, indicando que, tras su análisis, "solo hemos obtenido dos perfiles genéticos, todas ellas de la víctima" y, en el caso del pelo, "un perfil genético de mujer que permanece anónimo".