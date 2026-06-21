Vídeo inmersivo y realidad virtual, nuevas experiencias culturales y turísticas en yacimiento 'La Clínica' en Calahorra

El yacimiento arqueológico de 'La Clínica' ofrece una nueva experiencia turística y cultural a través de un vídeo inmersivo y realidad virtual - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El yacimiento arqueológico de 'La Clínica' ofrece, desde este sábado, una nueva experiencia turística y cultural, mostrando la antigua Calagurris a los visitantes, a través de tecnologías inmersivas, realidad virtual y contenidos digitales de última generación.

La principal atracción de esta nueva actuación, llevada a cabo por la empresa riojana SDi, es un espectacular vídeo inmersivo que permite al turista viajar en el tiempo más de dos mil años atrás para contemplar algunos de los principales escenarios de la antigua ciudad romana.

Mediante recreaciones digitales desarrolladas específicamente para este proyecto, se descubre el circo romano, el baptisterio con su pila bautismal reconstruida en 3D, las cloacas romanas, escenas de la vida cotidiana de sus habitantes, las termas, diferentes espacios urbanos y el edificio imperial localizado en el yacimiento arqueológico de 'La Clínica'.

La experiencia turística se complementa con una zona de realidad virtual, donde los visitantes con las gafas RV visualizan monumentos, objetos arqueológicos y reconstrucciones históricas de una forma completamente interactiva e inmersiva.

Además, se han instalado pantallas con un vídeo panorámico 360º del yacimiento arqueológico de 'La Clínica', permitiendo conocer el enclave desde una perspectiva inédita, así como diferentes recursos didácticos y juegos dirigidos especialmente al público escolar y familiar.

Es uno de los principales proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Calahorra Enogastronómica', dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado por la Unión Europea- Next Generation UE.

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz; la delegada del Gobierno de España en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, han inaugurado esta digitalización de 'La Clínica'.

Mónica Arceiz ha dado las gracias "a todas las administraciones implicadas y a todas las empresas que han trabajo en este plan en el que se han invertido casi un millón de euros en el turismo de Calahorra y que revaloriza todo el potencial turístico que tiene Calahorra, que es mucho".

Por su parte, Beatriz Arraiz ha destacado la importancia de estas inversiones para "poner en valor todo aquello en localizaciones que en un principio tienen más dificultades para esa promoción turística. Siempre se ha invertido más en turismo de playa".

"Esos otros atractivos turísticos que tiene la España interior y que tiene que ver mucho con el turismo cultural hay que ponerlos en valor también. Destinar un millón de euros a algo así es una satisfacción", ha añadido.

En este sentido, Roberto Iturriaga ha resaltado que "todas estas actuaciones que fusionan cultura, turismo y naturaleza hacen grande a Calahorra y a La Rioja también".

Además de la digitalización del yacimiento arqueológico de 'La Clínica', dentro de este Plan de Sostenibilidad Turística en Destino se ha recuperado la Fuente de los 13 Caños; se han puesto en valor de los senderos naturales y se han modernizado las instalaciones de alumbrado exterior público en la zona del parque del Cidacos hasta el embalse 'El Perdiguero'.

También se ha dotado de dos espacios multisensoriales al Museo de la Verdura y de una nueva señalización con balizas inteligentes (beacons) a los senderos de Calahorra; se ha limpiado y el monumento a 'La Matrona' y se ha creado el portal web turístico, cultural, gastronómico y de servicios de la ciudad con app (https://visitacalahorra.es).

Actuaciones para revalorizar el patrimonio histórico y natural y posicionar a Calahorra como un destino turístico sostenible, moderno y más atractivo. Con la inauguración de la digitalización de 'La Clínica', en la que han participado las bailarinas del Grupo Paso Viviente, se ha puesto fin al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Calahorra Enogastronómica'.