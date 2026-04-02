Viento y olas ponen hoy en aviso a Aragón, Baleares, Cataluña y C.Valenciana, mientras La Rioja prevé lluvias

Archivo - Cofrades portan un paso durante la procesión de Paz y Caridad el Jueves Santo, a 17 de abril de 2025, en Cuenca, Castilla-La Mancha (España). - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viento y las olas activan este Jueves Santo los avisos en Aragón, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Cataluña será la comunidad autónoma más afectada, pues llegará a nivel naranja (importante) por oleaje y tendrá avisos por nieve.

En concreto, Girona estará en aviso naranja por olas. Mientras tanto, Lleida estará en aviso amarillo por viento y nieve. De hecho, hay entre un 40-70% de probabilidades de que se acumulen diez centímetros de nieve a partir de los 1.300 metros (m) en el Valle de Arán (Lleida) y de cinco en el extremo norte de Pirineo de Lleida a partir de la misma cota. Tarragona también estará en alerta por viento y oleaje.

Además, Huesca, Teruel y Zaragoza estarán en aviso por viento, al igual que Castellón. Por su parte, Mallorca y Menorca registrarán avisos por oleaje.

AEMET espera que durante este día continúe el flujo de componente norte sobre la Península producido por el anticiclón, situado al oeste de la Península, y la borrasca 'Erminio', en el Mediterráneo. De esta manera, los cielos estarán nubosos o cubiertos en el norte, en el entorno del sistema Ibérico y durante la mañana en el interior, y poco nubosos o despejados en el resto.

En este marco, prevé precipitaciones débiles o moderadas y con cierta persistencia en el Cantábrico y en los Pirineos, y menos intensas y probables en La Rioja y en el norte de Burgos. De forma paralela, continuará nevando durante la madrugada en zonas cercanas a la divisoria en los Pirineos a partir de los 1200-1400 metros.

Por lo demás, prevé brumas y bancos de niebla en los principales sistemas montañosos del norte. Además, indica que durante la madrugada podrán darse chubascos en Baleares y que Canarias los cielos estarán despejados. En el archipiélago, la calima irá remitiendo a lo largo del día.

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo estatal indica que las máximas subirán en Baleares, en el noreste y en el extremo sur, mientras que descenderán en Galicia, en Navarra, en Aragón, en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha. Por otro lado, predominarán las bajadas en las mínimas, salvo en el sureste y en el litoral del mar de Alborán, donde se esperan ascensos.

Mientras tanto, las temperaturas descenderán de forma generalizada en Canarias. Todo esto en un día en el que habrá heladas débiles en zonas altas de las montañas de la mitad norte y en las sierras del sureste peninsular.

Asimismo, AEMET informa de que predominará el viento moderado de componente norte en la Península y en Baleares; se darán rachas muy fuertes en el Ampurdán, en Menorca, en el Ebro, en el sistema Ibérico y en cotas altas de los Pirineos. En el sur se establecerá el régimen de brisas y en Canarias el alisio será moderado.