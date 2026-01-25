Vientos con rachas máximas de 80 kilómetros hora ponen a La Rioja hoy el aviso amarillo

Archivo - Los vientos serán de componente oeste
Archivo - Los vientos serán de componente oeste - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 25 enero 2026 9:39
Seguir en

   LOGROÑO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso de nivel amarillo (peligro bajo) en toda La Rioja dado que se esperan vientos con rachas máximas de ochenta kilómetros hora.

   De acuerdo con el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOALERTA) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el aviso comienza a las 12:00 horas de hoy, domingo 25 de enero.

   Estará activo durante todo el día, con una probabilidad de entre el cuarenta y el setenta por ciento. El viento será de componente oeste.

Contador

Contenido patrocinado