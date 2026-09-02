Este viernes, concierto del grupo Marcú en el Centro Fundación Caja Rioja Calahorra

Archivo - El grupo calagurritano 'Marcú' - MARCÚ - Archivo

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Marcú actuará en el Centro Fundación Caja Rioja Calahorra este próximo viernes, 4 de septiembre, a las 20,00 horas. Las entradas pueden adquirirse a un precio de 5 euros en la web www.fundacion-cajarioja.es.

Entre los temas que tocará la formación se encuentran los recogidos en su último trabajo, Historias Distintas, y también en Vértices, además de su reinterpretación de 'Chorra, tú eres Calahorra'.

Marcú es una banda de indie pop-rock de Calahorra formada a principios de 2021 formada por la voz de Carolina Celorrio, la guitarra y los coros de Andrea Valdanzao y Daniel Jaime Ayensa, el bajo David Guillot y el batería Ángel Conde.

Este concierto se incluye en el ciclo Escena Musical Calahorra que durante el año 2026 desarrolla Fundación Caja Rioja. Una actividad que es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Calahorra a través de la convocatoria de subvenciones a actividades culturales 2026. Se trata de una forma más de Fundación Caja Rioja para apoyar el talento joven de Calahorra y también la cultura local.