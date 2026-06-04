Este viernes, corte al tráfico en Avenida de la Paz, en la ESDIR, por obras de elevación del paso de peatones

Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 4 junio 2026 19:42
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LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de elevación del paso de peatones de Avenida de la Paz que arrancaron hace unos días, encaran su recta final y precisan del corte al tráfico de la calzada para su fresado, asfaltado y pintado. El corte comenzará a las 8,30 de la mañana y se espera que finalice a las 15,00 horas.

Se comenzará a la hora indicada con el corte de circulación sentido Este en la intersección entre avenida La Paz y avenida Navarra, orientando hacia avenida Navarra los vehículos, excepto para la entrada a garajes. A las 9,30 horas se cortará la circulación en sentido Oeste en la intersección entre avenida La Paz y Colón, obligando al tráfico a circular por avenida de Colón, excepto entrada a garajes.

En cuanto al servicio de autobús urbano, un total de cuatro líneas se verán afectadas y modificarán su recorrido entre las 8,30 y las 15,00 horas del viernes 5 de junio.

Línea 2. Yagüe - Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz.

Varea - Yagüe: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5. Madre de Dios -Valdegastea: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Villamediana.

Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.

Línea 7. El Arco - Polígono Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad -c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz.

Polígono Cantabria - El Arco: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 10. Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.

El Arco - Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad -c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea. Dichos autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.

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