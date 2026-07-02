Este viernes, cuentacuentos teatralizado en los jardines del Palacio de la Baronesa de Arnedo

LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja y Ayuntamiento de Arnedo organizan mañana, viernes 3 de julio, el cuentacuentos teatralizado "Había una vez un pequeño lugar", protagonizado por Javier Martínez-Losa de La Rural. Será a partir de las 21 horas en los jardines del Palacio de la Baronesa dirigido a todos los públicos.

Esta actividad se incluye en el convenio que este año han firmado Ayuntamiento de Arnedo y Fundación Caja Rioja para organizar el ciclo de actividades "De 0 a 10", que desde el pasado mes de febrero se desarrolla en el Centro de Fundación Caja Rioja de la ciudad riojabajeña, dirigido a niños, niñas y familias.

"Había una vez un pequeño lugar" es una sesión de cuentacuentos teatralizada de una hora de duración dirigida a público de todas las edades.

A través de la historia de Carmelo, un niño de seis años que pasa el verano en el pueblo de sus abuelos, el público descubre un entorno rural presentado como un espacio mágico, vivo y lleno de aprendizajes.

Durante su estancia, Carmelo conoce de dónde vienen los alimentos básicos -los huevos, la leche, las hortalizas- y comprende el valor del cuidado, la paciencia y el vínculo con la naturaleza y, sobre todo, con las personas mayores, las abuelas y los abuelos, y el valor de su sabiduría.