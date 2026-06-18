Este viernes, inauguración de la digitalización del yacimiento arqueológico 'La Clínica' de Calahorra

LOGROÑO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha organizado una serie de actividades con motivo de la conclusión del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Calahorra Enogastronómica', dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado por la Unión Europea- Next Generation UE.

La primera de ellas será la presentación de la digitalización del yacimiento arqueológico de 'La Clínica' este viernes 19 de junio a las 19,30 horas.

Allí se darán a conocer todos los proyectos que se han realizado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en destino 'Calahorra Enogastronómica' como la recuperación de la Fuente de los 13 Caños; la puesta en valor de los senderos naturales; la modernización de las instalaciones de alumbrado exterior público en la zona del parque del Cidacos hasta el embalse 'El Perdiguero'; la creación de un portal web turístico, cultural, gastronómico y de servicios de la ciudad; la creación de dos espacios multisensoriales en el Museo de la Verdura; la digitalización de los contenidos turísticos y diseño de visitas virtuales al yacimiento arqueológico 'La Clínica' y a los senderos de Calahorra y la limpieza y restauración del monumento a 'La Matrona'.

Actuaciones con las que el Ayuntamiento de Calahorra ha fortalecido su posicionamiento como destino turístico sostenible y más atractivo para el visitante, revalorizando el patrimonio histórico, cultural, agroalimentario y natural de la ciudad, ampliando la oferta turística y ofreciendo nuevas experiencias al turista. En definitiva, convirtiendo a Calahorra en una ciudad más interesante para visitar y disfrutar de su estancia en ella.

Tras la presentación, actuará el grupo de bailarinas del Grupo cultural 'Paso Viviente', se visitará el yacimiento y se servirá un aperitivo romano acompañado de un vino.

Hay un total de 50 plazas disponibles para asistir a este acto inaugural de la digitalización de 'La Clínica'. La entada es gratuita, pero se requiere reserva previa en este enlace: https://losbolos.es/tienda/eventos/viernes-19-junio-calahorr...

Además, durante todo el fin de semana se celebrará una jornada de puertas abiertas a este yacimiento arqueológico para mostrar las mejoras realizadas.

Se podrá visitar el sábado 20 y domingo 21 en horario de mañana de 11,00 a 13,00 horas y también el sábado por la tarde desde las 18,00 hasta las 20,00 horas.

MÁS ACTIVIDADES

El programa de actividades para cerrar este Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Calahorra Enogastronómica' continuará el sábado 20 de junio con una visita teatralizada al yacimiento arqueológico de 'La Clínica' a las 10,30 horas. Se ofertan 30 plazas.

En ella, los actores de la compañía Zarándula contarán la historia, el patrimonio y los personajes de la Calahorra de ayer y de hoy.

La entrada es gratuita hasta completar aforo. También es necesario la inscripción previa a través del enlace: https://losbolos.es/tienda/eventos/ruta-teatralizada-en-el-y...

El domingo 21 de junio a las 9,30 horas se ha programado una visita guiada por los senderos naturales de Calahorra con salida desde la Catedral de Santa María.

La actividad es gratuita y para participar en este paseo hay que inscribirse en este enlace: https://losbolos.es/tienda/sin-categoria/senderos-de-calahor...

El Museo de la Verdura abrirá sus puertas para dar a conocer los nuevos dos espacios multisensoriales permanentes sobre el campo calagurritano el sábado 20 de junio de 11,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas, mientras que el domingo estará abierto de 11,00 a 14,00 horas.