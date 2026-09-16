La vigésima edición de la Fiesta de la Trashumancia amplía la programación a tres días y aumentan las actividades

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, presenta la 'XX Fiesta de la Trashumancia. La marcha de los pastores' - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 'Fiesta de la Trashumancia. La marcha de los pastores' conmemora este año su vigésimo aniversario, coincidiendo con la reciente declaración de la trashumancia en La Rioja como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial. Para ello, según ha señalado el director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, se han ampliado tanto los días de celebración, del 1 al 3 de octubre, como las actividades.

La tradicional fiesta que promueve la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente junto a la Hermandad de las Trece Villas "busca mostrar una actividad de trasterminancia del rebaño, en un recorrido desde Brieva de Cameros hasta la Venta, pasando por Villoslada, Lumbreras y San Andrés".

Ha apuntado se contará con 600 ovejas del rebaño municipal de Brieva de Cameros que este año, guiadas por sus pastores, que harán a pie el recorrido hasta la Venta de Piqueras para encontrarse con los asistentes a la fiesta, a través de antiguos caminos trashumantes, durante dos jornadas en las que se sucederán también diversos actos enfocados a poner en valor la marcha de los pastores y este legado cultural transmitido de generación en generación y estrechamente vinculado a la identidad de las comunidades serranas.

Sáenz de Urturi ha destallado que la primera etapa de este viaje rememorando la trasterminancia, "una variedad menor de trashumancia caracterizada principalmente por movimientos de ganado estacionales de corto recorrido, por lo general inferiores a los 100 kilómetros", arrancará el jueves 1 de octubre a las 8,30 de la mañana en Peña Hincada, en Brieva.

Allí las personas que lo deseen, podrán encontrarse con el rebaño municipal para acompañarlo hasta Villoslada de Cameros en un itinerario de 13,9 kilómetros que discurrirá por la cañada real de Santa Coloma, la cañada real Galiana y el GR 190.

Junto a las personas que se inscriban a través de la web de 'Pasea La Rioja', participarán en este recorrido estudiantes de los ciclos de Grado Básico y Medio de Técnico en Producción Agropecuaria de Lasalle La Estrella de San Asensio.

A las 17,30 horas, en Villoslada, los pastores y sus acompañantes serán recibidos en el entorno del Centro de Interpretación con un 'Pintxo Trashumante'. A las 18,30 horas se desarrollará una actividad abierta al público general, previa inscripción, que lleva por título '(Re) Imaginando caminos'. "Se trata de un encuentro para escuchar, conversar y aprender en torno al presente y el futuro del pastoreo y la trashumancia".

Para ello se contará con la participación de Gabriel Esteban, pastor de Ventrosa de la Sierra y trashumante en activo que continúa haciendo el viaje a 'Extremos' como se realiza en estos tiempos, llevando en camiones su ganadería de vacas y ovejas; Martín Calleja Fernández, pastor joven de las tierras Altas del Najerilla, Viniegra de Abajo, que aportará su experiencia de la trashumancia por los Pirineos y tierras tan lejanas como la Patagonia; David Ceballos de la Ganadería Eda, pastor de Santo Domingo de la Calzada y trasterminante en activo que todas temporadas mueve su rebaño desde las orillas del río Oja hasta Valvanera, en plena Sierra de la Demanda, y Raquel Sáenz Blanco, ganadera de Jalón de Cameros, promotora del Proyecto Rebaños de Fuego, que promueve el pastoreo de cabras como medida preventiva para los incendios en el Camero Viejo.

TALLERES Y NOCHE DE 'CIELO TRASHUMANTE'

El viaje del rebaño seguirá el viernes 2 de octubre con el trayecto entre Villoslada y Lumbreras, de apenas 5 kilómetros. Las personas que deseen acompañar al rebaño en esta etapa podrán hacerlo también bajo inscripción y se juntarán con las ovejas en el entorno del Centro de Interpretación a las 8,30 de la mañana. En Lumbreras, el rebaño será recibido por los niños del CRA Camero Nuevo que pasarán la mañana con las ovejas, los pastores y el equipo de educación ambiental de 'Pasea La Rioja'.

La programación continuará en Lumbreras con actividades gratuitas previa reserva: a la seis de la tarde, el Taller de fabricación de instrumentos pastoriles de la mano del lutier Gabriel Latorre de la UPL; y a las ocho, El cielo es trashumante, una actividad astronómica nocturna de observación del cielo y cómo se orientaban los pastores.

DÍA FESTIVO

El sábado 3, el entorno de la Venta de Piqueras acogerá la XX edición de la Fiesta de la Trashumancia, que mantiene la esencia de recordar la historia y tradiciones riojanas, con el impulso a los productos, productores, artesanos, asociaciones y grupos culturales de la zona y del resto de la región; a la vez que busca también reunir a público de diferentes edades y perfiles, con paseos teatralizados, música y diversas actividades para niños.

Las cerca de 600 ovejas del rebaño de Brieva, completarán la última etapa de su recorrido para encontrarse con los asistentes, a las 10,00 horas, en el punto kilométrico 262,5 de la carretera N-111, enfrente del cruce de San Andrés, para llegar a la Venta de Piqueras en torno a las 11,30 horas, donde será recibido con pasacalles y con la actuación del grupo de Danzas 'Virgen de Tómalos' de Torrecilla en Cameros.

A las 11,00 horas se celebrará la Misa de las Majadas en la ermita de la Luz. A esa misma hora arrancará el mercado artesano y gastronómico 'Saberes y sabores'. Además, se podrán degustar algunos de los platos más característicos de la gastronomía ligada al pastoreo a precios populares: a las 12,00 horas, un almuerzo de otoño con migas de pastor, y a las 14,30 horas una comida trashumante a base de caldereta de cordero.

Habrá juegos como 'El peso del queso y la lana', la propuesta de 'Tira del rebaño', el 'Chozo del Zagal y la zagala'. Desde las 12,30 horas y hasta la hora de la comida, se desarrollarán tres actividades en paralelo, con propuestas dirigidas a diferentes públicos. El grupo de teatro 'La Colodra' de Villoslada de Cameros regresa este año a la explanada de la Venta con 'El cencerro mágico', a las 12,30 horas. También a esa hora, con ¡Lo que cabe en un zurrón!, se ofrecerá una visita tematizada al Centro de la Trashumancia, en dos turnos de 25 personas.

Ya por la tarde, a las 15,30, comenzarán los talleres: Jabones de la Cañada, de creación de jabones con lana afieltrada; Tejiendo recuerdos, que permitirá dar una segunda vida a textiles reutilizados a través del tejido; y El son de los caminos', un taller musical en el que los participantes descubrirán y practicarán el ritmo tradicional de las panaderas.

Ya por la tarde, a las 17,30 horas, el broche musical de la jornada lo pondrá el concierto de 'Catuxa Salom', una artista que fusiona ritmos indígenas argentinos, folclore gallego y bases electrónicas, creando una propuesta que conecta la música de raíz con los sonidos contemporáneos.

TRES RUTAS CON AUTOBÚS GRATUITO

Por quinto año consecutivo y tras el éxito de las anteriores ediciones, la Consejería pone a disposición todos los que se quieran acercar el día 3 a la fiesta un servicio de autobús gratuito con el objetivo de apostar por la movilidad sostenible y reducir los problemas de aparcamiento y tráfico en la zona.

Habrá tres rutas, dos por el Iregua y otra por el Leza, y se ampliarán las plazas hasta un total de 199 asientos. Una ruta saldrá a las 08,00 horas desde el Momumento al Labrador de Logroño para ir por los pueblos del Iregua, mientras que a las 09,00 horas, sale desde el mismo sitio para ir por la zona del Leza.

Por el Iregua, va otra ruta, con salida también desde Logroño, pero a las 09,30 horas. Para el regreso, los autobuses ofrecerán la opción de hacer un recorrido de vuelta alrededor de las 16,15 horas, después de comer; y otro viaje alrededor de las 19,00 horas, cuando concluyan todos los actos programados. Las plazas se tienen que reservar a través de la web https://pasea.larioja.org/.