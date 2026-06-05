Viguera apuesta por el "buen leer" en sus IV Jornadas de Novela Histórica con autores de nivel y múltiples actividades

La localidad riojana de Viguera celebrará del 19 al 21 de junio sus IV Jornadas de Novela Histórica - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Viguera celebrará del 19 al 21 de junio sus IV Jornadas de Novela Histórica que tendrá como eje central la literatura "y el buen leer", con numerosas presentaciones, pero también contará con visitas guiadas, mercados, actividades divulgativas, gastronomía, vino, exposiciones, observación astronómica y talleres, entre otras actividades.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado esta nueva edición junto al alcalde de Viguera, Álvaro Manzanos, el coordinador literario de las jornadas, Óscar Soto, y el presidente de la Asociación Cultural Reyno de Viguera, José Miguel Cañoto. Como ha defendido Iturriaga trabajar en torno a la cultura y al mundo rural siempre "es un éxito" por lo que ha animado a todos los riojanos a acudir a esta localidad que también contribuye a ser un "motor de dinamización social, económica y turística".

También ha destacado el trabajo conjunto del Ayuntamiento de Viguera, la Asociación Cultural Reyno de Viguera y las numerosas personas implicadas en la organización de las jornadas, y ha subrayado la importancia de las asociaciones culturales para dinamizar los municipios riojanos.

Además, ha puesto en valor la presencia de destacadas autoras de novela histórica y la participación de la escritora Luz Gabás, galardonada con el III Premio de Novela Histórica Reino de Viguera.

Por su parte, el alcalde de Viguera, Álvaro Manzanos, ha destacado que "es un orgullo presentar unas jornadas que despiertan un enorme interés en el municipio y que convierten durante un fin de semana a Viguera en un punto de encuentro en torno a la cultura, la literatura y la novela histórica".

Al igual que Iturriaga, Manzanos ha puesto en valor la implicación vecinal y asociativa en la organización de la cita, que incorpora actividades para todos los públicos, y ha subrayado que "ver la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción llena de personas reunidas alrededor de los libros y la cultura demuestra que este proyecto está creciendo y que existe un gran interés por seguir acercando la literatura y el patrimonio a vecinos y visitantes".

PROGRAMACIÓN DE CALIDAD

El coordinador literario de las jornadas, Óscar Soto, ha destacado la calidad de la programación de esta cuarta edición y ha señalado que "cada año intentamos ampliar los límites y ofrecer contenidos de mayor nivel, y en esta ocasión contamos con algunas de las autoras más destacadas del panorama de la novela histórica". Además, ha subrayado que "estas jornadas están hechas desde el corazón para unir dos realidades que tienen un maridaje extraordinario: el mundo rural y la cultura".

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Reyno de Viguera, José Miguel Cañoto, ha puesto el acento en el carácter participativo de la iniciativa y en la amplia red de colaboradores que la hacen posible. "Queremos que haya actividades para todos, tanto para quienes disfrutan especialmente de la novela histórica como para quienes buscan otras propuestas culturales, patrimoniales, gastronómicas o familiares", ha explicado.

LITERATURA, PATRIMONIO Y DIVULGACIÓN

Las jornadas comenzarán el viernes 19 de junio con la inauguración oficial y la apertura de una exposición fotográfica de Fotoadictos en la Iglesia de la Asunción. La programación literaria arrancará con las intervenciones de las escritoras Carmen BYK-Delgado y Sonia San Román, además de la actividad 'Magia entre libros', que combinará literatura y espectáculo, y un pincho-pote literario con magia de cerca para favorecer el encuentro entre autores y asistentes.

La jornada del sábado 20 incluirá una visita guiada a la ermita de San Esteban organizada por Rioxa Nostra, el II Rally Fotográfico, que comenzará a las 10,30 horas, un taller infantil en el pórtico de la iglesia y varias presentaciones literarias protagonizadas por Anabel Lapeña, Ana Segura y María José Rubio. Uno de los momentos centrales será la participación de la escritora Luz Gabás, que recibirá el III Premio de Novela Histórica Reino de Viguera en reconocimiento a su trayectoria. La jornada concluirá a las 21,15 horas con una actuación de la Hermandad de la Meryndad de Logroño, una cata de cervezas y una observación astronómica desde el mirador de Peñueco.

El domingo 21 se desarrollarán nuevas visitas guiadas a la Iglesia de la Asunción y a la exposición fotográfica, además de un mercado de artesanía y viandas en la Plaza de España. La programación concluirá con la presentación del número 7 de la revista 'La Solana', publicación impulsada por la Asociación Cultural Reyno de Viguera, y una paella popular abierta a los asistentes.

CONSOLIDACIÓN

Las Jornadas de Novela Histórica Reino de Viguera nacieron en 2023 con el objetivo de crear un espacio de encuentro entre la literatura, la historia y el patrimonio tomando como referencia la propia identidad histórica de la localidad, estrechamente ligada al antiguo Reino de Viguera, enclave de gran relevancia política y estratégica durante los siglos X y XI.

Tras tres ediciones celebradas, la iniciativa ha experimentado un crecimiento continuo tanto en participación como en repercusión cultural, reuniendo a destacados autores de novela histórica del panorama nacional y ampliando progresivamente su programación con actividades divulgativas, recreaciones culturales, exposiciones, visitas guiadas y propuestas de dinamización social.

La organización de las jornadas forma parte del trabajo que desarrolla la Asociación Cultural Reyno de Viguera desde su creación en 2019 para recuperar, difundir y poner en valor la historia, las tradiciones y el patrimonio cultural y natural del municipio. Entre sus iniciativas destacan la edición de la revista 'La Solana', de la que ya se han publicado siete números, la publicación del libro 'Hablando de Viguera' y la organización de numerosas actividades culturales dirigidas tanto a vecinos como a visitantes.