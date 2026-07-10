La VII Enoexperiencia BQ convertirá el Barrio de las Bodegas de Quel en un escaparate del enoturismo riojano el día 18

La VII Enoexperiencia BQ convertirá el Barrio de las Bodegas de Quel en un gran escaparate del enoturismo riojano el próximo 18 de julio - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, junto a la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Quel, María Pilar Pérez, han presentado este viernes la séptima edición de la Enoexperiencia BQ, una de las principales citas del verano en La Rioja Oriental y una propuesta que volverá a poner en valor el singular Barrio de las Bodegas de Quel como recurso turístico y cultural.

La jornada se celebrará el próximo 18 de julio con un amplio programa de actividades dirigidas a todos los públicos. Virginia Borges ha destacado que "la Enoexperiencia BQ representa el modelo de turismo que queremos seguir impulsando desde el Gobierno de La Rioja: un turismo que nace de la identidad y del esfuerzo de los municipios, que pone en valor el patrimonio, el paisaje y, por supuesto, la cultura del vino de la que siempre presumimos".

Asimismo, ha subrayado que "el Gobierno de La Rioja apoya este tipo de iniciativas locales porque contribuyen a dinamizar la economía de los municipios y enriquecen un calendario turístico muy completo, con propuestas en los 174 municipios de nuestra comunidad".

En este sentido, ha recordado que "el año pasado la Enoexperiencia reunió a 2.500 visitantes en una localidad de 2.100 habitantes, lo que demuestra el impacto que puede tener este tipo de eventos sobre el territorio".

Por su parte, María Pilar Pérez ha señalado que esta séptima edición incorpora varias novedades, entre ellas la paellada popular tras el recorrido gastronómico y nuevas propuestas culturales como una exposición de arte floral y otra de pintura en una de las bodegas participantes.

Asimismo, ha agradecido la implicación de la Asociación Amigos del Barrio Bodegas de Quel, de los vecinos y de las asociaciones locales, "porque sin ellos este proyecto no sería posible", y ha destacado la apertura de la bodega museo municipal, que permitirá conocer un antiguo calado tradicional conservado en su estado original.

La Enoexperiencia BQ se ha consolidado como una de las propuestas más atractivas del calendario estival riojano al combinar la cultura del vino con la promoción del patrimonio, la gastronomía y la música en un enclave único.

El Barrio de las Bodegas de Quel, formado por decenas de calados excavados en la roca de la montaña, abrirá nuevamente sus puertas para ofrecer a vecinos y visitantes la oportunidad de conocer de cerca uno de los conjuntos etnográficos más representativos de La Rioja.

UN RECORRIDO POR EL PATRIMONIO Y LA CULTURA DEL VINO.

La programación propondrá visitas guiadas gratuitas al barrio bodeguero, previa inscripción a través del Ayuntamiento de Quel, que permitirán descubrir la historia y las singularidades de este espacio tradicional vinculado a la elaboración y conservación del vino.

Paralelamente, entre las 10 y las 15 horas se celebrará un mercado local en la Alameda con productores y artesanos, mientras que de 10 a 14 horas habrá talleres infantiles para que los más pequeños también puedan disfrutar de la jornada.

A las 12 horas dará comienzo el recorrido gastro-enológico por las bodegas, auténtico eje de la jornada, en el que los asistentes podrán degustar tres vinos elaborados por familias del municipio acompañados de diferentes pinchos.

El itinerario estará amenizado por La Ronda El Emboque, que recorrerá las bodegas llenando de música y ambiente festivo el barrio, y permitirá a los visitantes descubrir el patrimonio vitivinícola de Quel de la mano de los propios vecinos y de la Asociación Amigos del Barrio Bodegas.

Como principal novedad de esta séptima edición, la organización ha incorporado una paellada popular que se celebrará a las 15 horas, una vez finalizado el recorrido gastronómico.

Además, la jornada incorporará nuevas propuestas culturales con una exposición de arte floral y otra de pintura que podrán visitarse en la bodega 111, ampliando así la oferta de actividades y reforzando el carácter experiencial del evento.

La bodega museo del Ayuntamiento volverá también a abrir sus puertas durante toda la jornada tras el éxito registrado en la pasada edición.

Los visitantes podrán conocer este antiguo calado tradicional, conservado prácticamente en su estado original, mediante visitas guiadas que permitirán descubrir cómo elaboraban y conservaban el vino generaciones anteriores de vecinos de Quel.

La jornada continuará por la tarde con el concierto de 'La Huella Hits', que ofrecerá un repertorio de grandes éxitos de las décadas de los 80 y los 90, y finalizará con la sesión de DJ Fisia, poniendo el broche a una cita que volverá a convertir el Barrio de las Bodegas de Quel en un punto de encuentro para disfrutar del vino, la gastronomía, la música y el patrimonio.

Organizada por la Asociación Amigos del Barrio Bodegas de Quel, con la colaboración del Ayuntamiento de Quel, el Gobierno de La Rioja y distintas entidades y empresas, la Enoexperiencia BQ continúa consolidándose como una de las citas más representativas del verano en Rioja Oriental.

La implicación de los vecinos, de las asociaciones locales y de los propietarios de las bodegas vuelve a ser uno de los pilares de una iniciativa nacida desde el municipio y que, siete ediciones después, proyecta la imagen de La Rioja como un destino de experiencias vinculadas a la cultura del vino.