La VIII Noche de la Automoción impulsa el debate sobre el futuro de la industria - FER

LOGROÑO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja volvió a convertirse en punto de encuentro del sector de la automoción con motivo de la celebración de la VIII Noche de la Automoción, organizada por el Clúster de Automoción de La Rioja, integrada en la FER, en Bodegas Beronia, con el patrocinio de la Agencia de Desarrollo económico de La Rioja y Aztes Ingeniería.

El evento reunió a representantes de empresas, administraciones públicas, entidades sectoriales y agentes del ecosistema de innovación para analizar los principales retos y oportunidades que marcarán el futuro de una de las industrias más importantes del país.

La jornada contó con la participación del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, encargado de clausurar el encuentro, poniendo en valor la contribución del sector de la automoción al desarrollo económico e industrial de la región y reafirmando el compromiso del Ejecutivo riojano con la competitividad, la innovación y el empleo industrial.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la intervención de José López-Tafall, director general de ANFAC, quien presentó en La Rioja el Plan España Auto 2030, la hoja de ruta estratégica para reforzar la competitividad de la industria española de automoción durante la próxima década.

ESTRATEGIA CONJUNTA

Durante su ponencia destacó la necesidad de impulsar una estrategia conjunta entre administraciones y empresas que permita afrontar con garantías los grandes retos del sector, como la electrificación, la digitalización, el fortalecimiento de la cadena de suministro, el impulso a la innovación y el desarrollo del talento, con el objetivo de consolidar a España como uno de los principales polos europeos de fabricación de vehículos.

La visión europea estuvo representada por Susana Solís, eurodiputada y miembro de las instituciones europeas donde actualmente se están definiendo buena parte de las políticas industriales del continente. Durante su ponencia analizó el momento en el que se encuentra el Industrial Accelerator Act (IAA) o Ley de Aceleración Industrial, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea cuyo objetivo es acelerar la reindustrialización de Europa, fortalecer la autonomía estratégica del continente y mejorar la competitividad de su industria frente a otras grandes economías.

La eurodiputada explicó los principales ejes sobre los que trabaja esta propuesta legislativa, orientada a facilitar nuevas inversiones industriales, simplificar procedimientos administrativos, acelerar la implantación de proyectos estratégicos y crear un entorno más favorable para el desarrollo de tecnologías críticas, aspectos especialmente relevantes para el futuro de la automoción europea.

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

Como parte del acto, el Clúster de Automoción de La Rioja hizo entrega de los reconocimientos a los mejores expedientes académicos de las titulaciones técnicas de la Universidad de La Rioja, una iniciativa con la que se pretende poner en valor el talento joven, reconocer el esfuerzo y la excelencia académica, y estrechar los vínculos entre la universidad y el tejido empresarial.

En esta edición fueron distinguidos Mario Oroz, por obtener el mejor expediente del Grado en Ingeniería Mecánica, y Gonzalo de Pablo, por alcanzar el mejor expediente del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Estos galardones reflejan el compromiso del Clúster con el desarrollo del talento como uno de los pilares fundamentales para garantizar la competitividad y el futuro de la industria de automoción

La celebración de esta octava edición volvió a consolidar la Noche de la Automoción de La Rioja como uno de los principales foros de encuentro del sector en la región, favoreciendo el intercambio de conocimiento, el networking entre empresas y el análisis de las tendencias que marcarán el futuro de la movilidad y de la industria.

Desde el Clúster de Automoción de La Rioja se destacó la importancia de acercar a las empresas riojanas las principales iniciativas nacionales y europeas que definirán el futuro del sector, reforzando así el posicionamiento de La Rioja como un territorio comprometido con la innovación, la transformación industrial, la colaboración empresarial y el impulso al talento.