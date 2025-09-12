Un viñedo de gran formato hecho con pelotas de playa transforma el Centro de la Cultura del Rioja - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ágora del Centro de la Cultura del Rioja "se transforma desde hoy en un sorprendente viñedo" gracias a la nueva exposición 'Instalaciones de Juego', ha destacado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, en la inauguración de esta propuesta artística de gran formato creada por los artistas y pedagogos Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 7 de octubre, combina arte, juego y pedagogía en un espacio abierto a la creatividad y la participación del público.

En este sentido, Sainz ha subrayado que "este proyecto une dos símbolos universales: el viñedo, que es esencia de nuestra tierra y de nuestra identidad, y el juego, que es creatividad, emoción y aprendizaje. Con instalaciones como esta seguimos demostrando que Logroño es una ciudad dinámica y abierta a nuevas formas de cultura".

La instalación central, ubicada en el Ágora y visible desde la calle, representa un viñedo multicolor construido con pelotas de playa que evocan la vendimia riojana en clave lúdica. El objetivo es sorprender al visitante e invitarlo a reflexionar sobre la vid desde una mirada artística y cotidiana.

De forma complementaria, en uno de los botelleros del CCR se ofrece una versión más interactiva y participativa de la obra. Allí, familias, colegios y grupos podrán crear su propia instalación, manipulando los materiales y transformando los materiales en cada sesión. De esta forma, ha añadido el edil "esta iniciativa adquiere una dimensión educativa que es muy importante para este equipo de Gobierno que siempre buscamos formas para que los más pequeños descubran la cultura del vino desde el juego y la imaginación".

ACTIVIDADES Y RESERVAS

Las sesiones lúdicas incluyen una visita guiada a la instalación principal y, posteriormente, un tiempo de juego e interacción con la obra. Son gratuitas, aunque requieren reserva previa en la web centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es. El horario para las familias es lunes, martes y jueves a las 18:00 horas, y domingos a las 11:30 horas. Los grupos escolares que deseen participar deberán hacer su reserva en el 941 27 70 21.

Los creadores: Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco, artistas y profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro Universitario La Salle, trabajan en la creación de espacios que combinan juego, arte y pedagogía. Sus proyectos han estado presentes en instituciones como el Museo del Prado, el Centro Botín o el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque.