Viñedos de Manzanares, Villaverde y Torrecilla participan en un proyecto para hacer frente al cambio climático

Viñedo de Vintae en Villaverde - VINTAE

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Viñedos de Manzanares, Villaverde y Torrecilla en Cameros participan en un proyecto para hacer frente al cambio climático y los efectos que éste tiene en la maduración de uva que, además, podría dar una alternativa a la despoblación de los núcleos rurales.

La investigación, capitaneada por el científico del Servicio de Investigación Agraria de la Consejería de Agricultura, miembro del grupo VitisGestión del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV) del Gobierno de La Rioja, Javier Portu, cuenta con la participación de dos viticultores y una bodega (Vintae).

En este contexto, el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado la adjudicación de una beca de formación de personal investigador en materia de 'Elaboración de vinos espumosos a partir de viñedos en altura como alternativa contra los efectos del cambio climático en La Rioja'.

Con ella, ha indicado Portu en una entrevista a Europa Press, se busca tener una persona dedicada a este tema específico en el marco de las investigaciones que está realizando el grupo VitisGestión para hacer frente al calentamiento global.

Y es que el cambio climático está teniendo unas consecuencias "importantes" en el viñedo, porque afecta tanto a la fisiología de la vid como a la maduración de la uva.

En el caso de esta investigación becada se trata de adoptar una estrategia "drástica"; la búsqueda de nuevas localizaciones para el viñedo, dado que el cambio climático está "dando problemas en zonas tradicionales".

De esta forma, la situación actual puede suponer una "oportunidad" para zonas de mayor altitud donde las temperaturas son más frescas. En concreto, el estudio se centra en zonas entre setecientos y novecientos metros de altitud.

Portu ha señalado cómo en La Rioja hay zonas "muy interesantes" en esas cotas en las que hay tanto municipios autorizados por la Denominación de Origen Calificada Rioja como otros que no. En ellos, hay una "gran cantidad de tierras arables" que se dedican, sobre todo, al cereal.

Son zonas en las que, en algunos casos, sí se ha cultivado vid, pero se dejó de hacer por no tener autorización y que presentan otra casuística que también puede hacerse frente con este proyecto: la despoblación.

NUEVAS TENDENCIAS DE CONSUMO

En cuanto a por qué la investigación se centra en vinos espumosos, Portu ha explicado que se trata tanto de que esas zonas son "ideales" para este tipo de vinos, en los que se persigue menores temperaturas en la maduración, como por hacer frente a las "tendencias" del consumo.

"En Rioja producimos, principalmente, vino tinto y hay un estancamiento en su consumo, pero internacionalmente el consumo de espumosos ha aumentado, de hecho, es una de las razones por la que la Denominación incluyó la autorización para espumosos", ha relatado.

A día de hoy, ha continuado, no hay muchas bodegas de Rioja que se hayan acogido a su elaboración; en parte porque las que lo hacían estaban amparadas por Cava y, también, porque la zona del Valle del Ebro "no es la más adecuada" con el aumento de las temperaturas.

En este contexto, surge la oportunidad de buscar zonas "más frescas" para elaborar este tipo de vino con interés "tanto enológico, de elaborar un buen producto" como satisfacer las necesidades de mercado y, además, dar una oportunidad a zonas menos pobladas.

El proyecto trabaja con dos variedades comunes en todos los viñedos (Garnacha Tinta y Blanca) para la elaboración de espumoso 'blanc de blancs' y 'blanc de noir'.

Además, en el municipio de Villaverde de Rioja se incluyen también como variedad de referencia nacional la Viura, por su relevancia en la elaboración de Cava, así como la variedad Chardonnay, como referencia internacional en la elaboración de Champagne.

En cada uno de los viñedos se realizará el seguimiento del ciclo fenológico del cultivo, determinando los momentos de brotación, envero y maduración. Dentro del proyecto, se realizará la elaboración de los vinos por el método tradicional o champenoise.

La investigación analizará la calidad y composición de las uvas, del vino base (tras la primera fermentación), y del vino final tras nueve meses de crianza en rima (en botella) y tras quince meses de crianza en rima.

Asimismo, se analizará la composición aromática de los vinos, la composición de polisacáridos, las propiedades espumantes, así como la evaluación sensorial (cata) de los vinos obtenidos.

ALTERNATIVA FRENTE AL ARRANQUE

El proyecto se apoya, también, en un contexto en el que la DOCa Rioja está contemplando el arranque de un cinco por ciento de su superficie vitícola, que podría suponer una pérdida de más de 2.000 hectáreas de viñedo para La Rioja.

Contempla cómo la deslocalización de estos viñedos de Tempranillo en cotas bajas que parecen no encontrar un hueco en el mercado actual podría suponer una gran ocasión para lanzar vinos espumosos de calidad.

Unos vinos riojanos basados en el cultivo en zonas frías en altura con los que ofrecer una alternativa española a espumosos de prestigio mundial, como son Champagne y Prosecco.

La iniciativa surgió en una conversación entre Pedro Balda, profesor de la Universidad de La Rioja e investigador, y Portu alrededor del interés de intentar "caracterizar" los vinos espumosos que se pudiesen elaborar a partir de viñedos en esas zonas y analizar si salen con buena calidad para ver el potencial de esas zonas.

Todo en un momento en el que la evolución del mercado va hacia vinos "más frescos, mayor acidez y menor grado alcohólico".

La investigación lleva ya un año, con los vinos en fase de crianza en botella y, ahora, para dar un "apoyo" al "desarrollo" del proyecto se ha sacado la beca de formación, publicada en el BOR con fecha de inicio del 1 de agosto.