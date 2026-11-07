'Viñerones de Rioja' llega este lunes a Valencia con 45 bodegas familiares para descubrir la otra Rioja

Viñerones de Rioja llega a Valencia con 45 bodegas familiares para descubrir la otra Rioja - BODEGAS FAMILIARES DE RIOJA

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Bodegas Familiares de Rioja desembarca el lunes 9 de noviembre en el Hotel Balneario Las Arenas de Valencia con 'Viñerones de Rioja', un salón exclusivo para profesionales de la hostelería y de la distribución y cuyo objetivo es mostrar la extraordinaria diversidad de la región vitícola más conocida y, al tiempo desconocida, del país.

La propuesta es un viaje sin límites por la 'otra Rioja', en la que las pequeñas bodegas familiares con viñedo propio son las protagonistas.

'Viñerones de Rioja' es la primera acción promovida por Bodegas Familiares de Rioja en Levante, tras el éxito de presentaciones similares en Madrid, Málaga, Galicia, Bilbao o San Sebastián.

El salón es una oportunidad para descubrir una región vitivinícola en 360 grados, con las nuevas tendencias y generaciones de jóvenes productores, vinos de viñedos singulares, vinos de viñedos centenarios, varietales minoritarios, vinos ecológicos incluso biodinámicos o crianzas en nuevos materiales, entre otras propuestas.

Rioja se encuentra en un momento de creatividad extraordinario, en el que los pequeños productores ponen nombre y apellidos a las comarcas vitícolas, a los pueblos y a los históricos viñedos que estaban ocultos por el éxito comercial de las grandes producciones de la marca genérica.

Las bodegas presentarán las novedades de su gama completa, incluidas limitadísimas producciones de sus vinos más premium.

'Viñerones de Rioja' es exclusivo para profesionales, previa inscripción en catas@bodegasderioja.com y se desarrollará en horario interrumpido desde las 12 de la mañana hasta las 20 horas de la tarde, en los salones del Hotel Balneario Las Arenas.

Las bodegas participantes son: Abeica (Ábalos), Alvia (Ventosa), Arizcuren (Quel), Bagordi (Andosilla), Berta Valgañón (Cuzcurrita), Betolaza (Briones), Castillo de Mendoza (San Vicente de la Sonsierra), Cupani (San Vicente de la Sonsierra), David Moreno (Badarán), Diez del Corral (Anguciana), Fernández Eguíluz (Ábalos), Finca de los Arandinos (Entrena), Finca Vistahermosa (Villa de Ocón), Forcada (Rincón de Olivedo), GR 99 Wines (San Vicente), Hacienda Grimón (Ventas Blancas), Heredad Pangua Sodupe (San Asensio), Hermanos Hernáiz (Baños de Rioja), Hermanos Pascual Miguel (Baños de Ebro), Ilurce (Alfaro), Juan Carlos Sancha (Baños de Río Tobía), Las Orcas (Laguardia), Lecea (San Asensio), Leza García (Uruñuela), Manael (San Vicente de la Sonsierra), Martínez Palacios (Ollauri), Mazuela (Cenicero), Mentoste (Briñas), Navarrsotillo (Andosilla), Paco García (Murillo de Río Leza), Pago de Larrea (Elciego), Palacios Vinos de Finca -Proelio/Nivarius- (Nalda), Pastor (Entrena), Pérez de Urrecho (Galbárruli), Perica (San Asensio), Quiroga de Pablo (Azofra), Solana de Ramírez (Ábalos), Temerario (Aldeanueva de Ebro), Tobelos (Briñas), Urbina (Cuzcurrita), Villota (Laguardia), Viña Ane (San Vicente de la Sonsierra), Viña Eguíluz (Ábalos) y Viña Ijalba (Logroño).