Vinitech-Sifel dará "respuestas concretas" ante los cambios de consumo del vino y acercará avances en innovación

Vinitech-Sifel - VINITECH-SIFEL

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria Vinitech-Sifel reunirá, del 1 al 3 de diciembre de este año 2026 en Burdeos, a fabricantes de maquinaria, proveedores tecnológicos, viticultores, enólogos y responsables de bodegas para acercar avances en innovación y dar "respuestas concretas" a nuevos hábitos de consumo.

El director de la feria, Emmanuel Viollet, ha presentado en Logroño un evento que celebra su edición número 25 ofreciendo al sector vitivinícola las técnicas de culturo; el equipamiento de bodegas y salas de crianza; y las tecnologías de embotellado y acondicionamiento.

Viollet se ha referido a los cambios en los hábitos de consumo, con descenso en los vinos tintos; así como a los cambios sociológicos que presentan nuevos retos ante, por ejemplo, las familias monoparentales con un único adulto que se enfrente ante el momento de abrir una botella de vino para él sólo.

La feria ofrece este año, como novedad, una cata de vinos internacionales, visitas técnicas y 'Vinichet Games', una oferta de juegos para acercar a los jóvenes los diferentes oficios alrededor de la vitivinicultura.

En este sentido, está prevista la presencia, además de bodegas de la Denominación de Origen Calificada Rioja, estudiantes del Grado Superior de Vitivinicultura así como de la Universidad de La Rioja en Enología.

Entre los retos que se analizarán en la feria, el director de la misma ha puesto sobre la mesa la posibilidad de hacer cócteles de Rioja; o máquinas específicas para la venta de vino en festivales de música.

Esta 25 edición se presenta bajo el lema 'Comprometidos para afrontar los retos', con el objetivo de ir más allá del simple escaparate tecnológico para consolidarse como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones estratégicas.

Como novedad, se celebrará una Cumbre de la Agroecología, con veinte conferencias para abordar los desafíos climáticos y proponer soluciones sostenibles para la viticultura, la fruticultura y la horticultura.

La feria ofrecerá, entre las soluciones que se pondrán sobre la mesa, robótica autónoma de Naïo Technologies y la experiencia de ABOT en drones profesionales para tareas cotidianas.