Vino, música y gastronomía se darán la mano en Esférica Rioja Alavesa con Duncan Dhu, Baiuca o Sr. Chinarro en el cartel

Archivo - La Rioja Alavesa se prepara para una nueva edición de Esférica - EUROPA PRESS / PAULA POLARIDE - Archivo

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Esférica Rioja Alavesa llega a su quinta edición a partir de próximo 3 de julio y durante tres jornadas. Una cita que llega con un programa de actividades "exclusivas" y de aforo limitado que permitirá descubrir la comarca desde dentro y con el vino, las bodegas, la gastronomía, el paisaje, el patrimonio y la música como aliados.

Tal y como ha informado la organización, se trata de una propuesta en el calendario riojano enmarcada en la marca 'Festivales Territorio' y que se "desmarca" con un formato "sostenible" y repartido por diferentes municipios de la Cuadrilla de Laguardia, como son Villabuena de Álava, Elvillar, Samaniego y Laserna.

Esférica Rioja Alavesa combina experiencias con la programación musical. Cada actividad ha sido diseñada "para generar una relación más cercana entre el público y Rioja Alavesa", ha detallado en nota de prensa.

Dentro del cartel, las denominadas 'Wine Sessions' se colocan como una de las líneas maestras del festival para conectar vino, música, escucha y territorio en espacios vinculados a la tradición vitivinícola de Rioja Alavesa.

De este modo, el viernes 3 de julio Bodegas Viña Real, en Laguardia, acogerá una sesión con DJ Petete; mientras que The One Wine, también en Laguardia, celebrará una Wine Session de acceso libre con DJ Risi. El domingo 5 de julio Bodega Bhilar, en Elvillar, cerrará esta línea de programación con Mute All.

Dentro de la propuesta de Diálogos Viníclas, el sábado 3 se abrirán espacios de conversación en torno al vino desde diferentes miradas, conectando bodegas, territorio, conocimiento y cultura contemporánea.

Bodegas Baigorri, en Samaniego, acogerá uno de estos encuentros, que también tendrá una 'Wine Session' con música de La Flaca; mientras que Bodega Viñedos de Contino, en Laserna, será sede de otra de estas citas.

La programación experiencial incluirá también la Ruta La Hechicera, una actividad gratuita que se celebrará el domingo 5 de julio en Elvillar para recorrer el paisaje y el patrimonio del entorno.

CONCIERTOS, VINO Y GASTRONOMÍA

Además, el viernes 3 de julio Sr. Chinarro ofrecerá un concierto acústico de aforo limitado en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, también en Elvillar, en uno de los momentos más singulares de esta edición.

Todo ello dentro de una programación musical que reunirá junto a Sr. Chinarro a Duncan Dhu, Baiuca, Maren y diferentes Djs de la escena alavesa.

Además, la gastronomía volverá a tener un papel destacado, con propuestas que ponen en valor el producto local y la relación entre cocina, paisaje y vino.

De este modo, el Mercado Gastro(Arte)Sano de Villabuena de Álava será uno de los principales puntos de encuentro abiertos al público y permitirá ampliar la experiencia más allá de los conciertos.