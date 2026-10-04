El VINO regresa al Centro de la Cultura del Rioja con un segundo acto dedicado a la memoria, el legado y el futuro

Evento el VINO en el CCR - ASOCIACIÓN DE SUMILLERES

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 5 de octubre, el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) acogerá EL VINO · ACTO II, una nueva edición del encuentro impulsado por la Asociación Cultural Sumilleres de La Rioja y la Escuela de Sumillería de La Rioja, que nació el pasado mes de junio con la vocación de crear un espacio de conversación, reflexión y encuentro entre profesionales del sector.

Tras la celebración del primer acto, esta segunda edición propone una mirada centrada en la memoria, el legado y la transmisión del conocimiento. Una invitación a reflexionar sobre lo que el sector vitivinícola ha recibido de las generaciones anteriores, cómo ese patrimonio sigue influyendo en el presente y qué papel desempeñan los profesionales actuales en la construcción de su futuro.

La jornada, dirigida especialmente a sumilleres, profesionales de hostelería y otros agentes vinculados al vino, se celebrará entre las 10,00 y las 14,00 horas y contará con cuatro conversaciones, cada una acompañada de una cata a ciegas de dos vinos.

El objetivo es volver a situar el diálogo en el centro de la experiencia, trascendiendo los aspectos puramente técnicos del vino para abordar cuestiones relacionadas con la identidad, la evolución, la cultura, las personas y el paso del tiempo.

CUATRO CONVERSACIONES PARA REFLEXIONAR

Bodegas Muga abrirá el programa a las 10,10 horas con la conversación 'Tradición en evolución: construyendo el futuro', que abordará cómo una bodega profundamente vinculada a su historia puede continuar evolucionando y afrontar nuevos retos sin renunciar a su identidad.

A las 10,50 horas será el turno de Bodegas Marqués de Vargas, con 'Lo que permanece', una reflexión sobre los valores, el conocimiento y las decisiones que perduran a lo largo del tiempo y contribuyen a construir la personalidad de un proyecto vitivinícola.

Tras una pausa para el café, el programa continuará a las 12,00 horas con Federico de Moura, que protagonizará la conversación 'El sumiller y su compromiso de superación'. Su intervención pondrá el foco en la profesión, la formación continua y la importancia de mantener la inquietud, el esfuerzo y la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda una trayectoria profesional.

La cuarta conversación, prevista para las 12,40 horas, estará protagonizada por Bodegas Conde de los Andes, bajo el título 'Memoria que mira al futuro'. Una propuesta que permitirá reflexionar sobre el valor del patrimonio y la memoria vitivinícola como punto de partida para seguir construyendo el futuro.

Cada intervención estará acompañada de una cata a ciegas de dos vinos, de modo que los asistentes podrán descubrir ocho referencias a lo largo de la mañana. La cata se integra así en las conversaciones como una herramienta para profundizar en las ideas y perspectivas de cada participante.

UN ESPACIO PARA COMPARTIR CONOCIMIENTO Y GENERAR NUEVAS CONEXIONES

La jornada finalizará a las 13,30 horas con 'Vinos y platos', un encuentro informal en el que los asistentes podrán conversar y degustar vinos de las diferentes bodegas colaboradoras de la Escuela de Sumillería de La Rioja.

Este espacio de convivencia constituye una parte importante de la filosofía de EL VINO, que busca favorecer el contacto directo entre bodegas, sumilleres, restauradores, estudiantes y otros profesionales, generando relaciones y nuevas oportunidades de colaboración.

El encuentro da continuidad a la primera edición, celebrada el pasado mes de junio, en la que participaron La Rioja Alta, S.A., Señorío de Líbano, Martínez Lacuesta y Bodegas Ontañón.

Con esta segunda convocatoria, la Asociación Cultural Sumilleres de La Rioja y la Escuela de Sumillería de La Rioja continúan impulsando este foro de pensamiento y diálogo en torno al vino, reforzando al mismo tiempo el papel del Centro de la Cultura del Rioja como punto de encuentro para el sector vitivinícola.

La iniciativa forma parte del trabajo que desarrollan en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño para promover la formación, la divulgación y la cultura del vino en la ciudad.