Vintae refuerza su apuesta por el aperitivo con la compra a Diageo de su participación de Vermut El Bandarra

LOGROÑO/ MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Compañía de vinos Vintae, que cuenta con bodegas como Matsu, Bardos o Hacienda López de Haro, entre otras, apuesta por seguir creciendo y diversificando tras hacerse con el 100% del vermut El Bandarra al comprar a Diageo la participación que tenía hasta ahora en la marca, según informa en un comunicado.

En concreto y tras esta operación, Vintae consolida su apuesta por productos de calidad más allá del vino y refuerza su presencia en el segmento del aperitivo con este vermut, una de las categorías que más están creciendo en el mercado español tras el cambio en la tendencia por la apuesta por el consumo diurno de los últimos años entre los consumidores.

El grupo bodeguero ha señalado que uno de los "pilares fundamentales" de esta nueva etapa es la continuidad en la elaboración de este vermut, ya que El Bandarra seguirá produciéndose en Cataluña por Casa Berger, la histórica bodega del Penedès donde se ha elaborado desde su nacimiento, con quien el grupo mantiene un "acuerdo estable" que garantiza la autenticidad del producto y su carácter original.

"Esta operación refuerza nuestro compromiso con los productos con alma, bien hechos y con una historia auténtica detrás. El Bandarra es un vermut que conecta con la gente por su sabor, su imagen y su actitud desenfadada, y seguiremos apostando por él sin alterar su esencia", han asegurado desde Vintae.

Vermut El Bandarra recupera la tradición vermutera del Penedès con una receta a base de Macabeo y Xarel·lo macerados con más de 50 botánicos. Además, destaca por su identidad colorida con una imagen que homenajea la cultura del tapeo y la hora del vermut con sus botellas serigrafiadas con nombres de tapas.

EL GRUPO SIGUE CRECIENDO

Con esta operación, Vintae sigue creciendo después de que a finales de junio anunciara que se encargaría de la gestión de la bodega Terramoll, ubicada en la zona de la Mola en Formentera tras formalizar una alianza estratégica con ella.

Este acuerdo plantea la entrada en el accionariado de los nuevos gestores y marca el inicio de una nueva etapa de la bodega insular con el objetivo de relanzar la tradición vitivinícola de Formentera e internacionalizarla.

Fundada en el 2000, Terramoll se erigió como el referente de la viticultura ecológica de la isla. En sus más de 15 hectáreas de terreno cultivado en la zona de la Mola su compromiso con la sostenibilidad ha sido una de sus señas de identidad.

Esta alianza Terramoll - Vintae supone un paso adelante en la internacionalización de los vinos de Formentera, al poder aprovechar la red de distribución de la compañía, que exporta casi la mitad de su producción a más de 70 países.

Vintae, que nació en 1999 de la mano de José Miguel Arambarri, pero actualmente está al frente la segunda generación, encarnada por Richi y Jose Miguel Arambarri Pérez, ya operaba en Formentera a través del restaurante Fandango Formentera, referente gastronómico local.

El grupo bodeguero está asentado en distintas Denominaciones de Origen con proyectos como Matsu en Toro, Bardos en Ribera del Duero, Le Naturel en Navarra o Hacienda López de Haro y Viñedos El Pacto en Rioja.