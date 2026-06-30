Archivo - WINEMEX: EL VINTAE WINE FEST LLEVA MÉXICO A LA SONSIERRA - STEPHANIE HAENI - Archivo

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Vintae Wine Fest ya ha desvelado la temática de su próxima edición. Del 2 al 4 de octubre, San Vicente de la Sonsierra se transformará en WINEMEX, una explosión de color, música y diversión inspirada en el imaginario más festivo y desenfadado de México.

Coincidiendo con el anuncio, salen a la venta las entradas para una nueva edición del festival, al precio de 260 euros por persona. Tras convertir la Sonsierra en una fantasía postapocalíptica, un universo pirata, un circo ambulante o el lejano oeste, el festival enoturístico organizado por Vintae vuelve a reinventarse con una propuesta que promete llenar las calles de mariachis, luchadores, Fridas, catrinas, rancheros imposibles y personajes surgidos de la versión más exagerada y divertida del México popular.

Como ya es tradición, la temática era uno de los secretos mejor guardados de la organización y uno de los anuncios más esperados por los habituales del festival. La incógnita se ha resuelto a través de las redes sociales del Vintae Wine Fest, donde se ha presentado oficialmente WINEMEX, el universo que servirá de inspiración para esta 20a edición. Bajo el lema 'Bienbebidos a la Sonsierra más chingona', WINEMEX será el hilo conductor de un fin de semana en el que el vino, la gastronomía, la música en directo y la amistad volverán a ser los grandes protagonistas.

ENTRADAS YA A LA VENTA

Las entradas para WINEMEX ya pueden adquirirse a través de la web del festival. El precio es de 260 euros por persona e incluye acceso a todas las actividades, conciertos, espectáculos y animaciones; vinos de Hacienda López de Haro durante los tres días; la comida popular del sábado; la tradicional gran comida del domingo elaborada por varios chefs riojanos con Estrella Michelin; visitas a la bodega; desplazamientos en autobús entre San Vicente de la Sonsierra, Haro y Briones; además del tradicional welcome pack que reciben todos los asistentes.

En las últimas ediciones las entradas se han agotado semanas antes del evento, por lo que la organización recomienda adquirirlas con antelación.

El festival arrancará el viernes con una ruta de vinos y gastronomía por las calles de la localidad sonserrana, acompañada de música en directo y las primeras actividades para ir entrando en el universo WINEMEX.

El sábado la temática cobrará todo el protagonismo con conciertos, espectáculos, animación, gastronomía y muchas sorpresas en una jornada pensada para disfrutar del vino y la diversión. El domingo, como ya es tradición, la fiesta se trasladará a la bodega Hacienda López de Haro para despedir el fin de semana con una gran celebración gastronómica. Varios chefs riojanos con Estrella Michelin y el equipo de Grupo Fandango volverán a elaborar el almuerzo que pone el broche final al festival, acompañado por una selección de vinos de Vintae, música en directo y visitas a la bodega, inmersa en plena vendimia.