La visita del Emperador Carlos V y representaciones teatrales centran la programación de mañana de San Bernabé

Fiestas de San Bernabé - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de San Bernabé tendrán mañana, domingo 7 de junio, una segunda jornada que incluirá, entre otros actos, la visita del Emperador Carlos V y representaciones teatrales.

Desde primera hora de la mañana, con la elaboración de las tradicionales alfombras florales, hasta la noche, con el concierto de Los Gandules, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades para todos los públicos.

La jornada comenzará a las 7:00 horas con el inicio de la elaboración de las alfombras florales del Corpus Christi en Muro de la Mata (los actos incluirán misa y procesión a partir de las 12:00 horas).

A partir de las 10:00 horas abrirá también sus puertas el Mercado Renacentista, que se podrá visitar hasta las 22:00 horas en diferentes calles y plazas del Casco Antiguo.

La gastronomía volverá a tener un papel destacado durante toda la jornada.

A las 11:00 horas, la Casa de la Comunidad Valenciana ofrecerá una degustación de bocatita de lomo con cebolla caramelizada en la Plaza del Mercado.

A las 12:00 horas, la Peña La Uva celebrará una cata de cervezas en el parking del Revellín y, a esa misma hora, el Centro Cántabro ofrecerá una degustación gastronómica en la Plaza de San Agustín.

Las actividades infantiles y familiares ocuparán también buena parte de la programación.

A las 11:00 horas comenzará en la Plaza del Mercado el cuentacuentos 'El príncipe Latín quiere ser bailarín'.

Desde las 12:00 horas, la Peña La Uva organizará en el parking del Revellín un espacio infantil con diferentes talleres, mientras que la Peña La Simpatía celebrará en el Parque de La Cometa una popular batalla de agua.

La Plaza del Mercado acogerá además nuevos cuentacuentos a las 12:15 horas con 'La princesa valiente' y a las 13:20 horas con 'El Ratón Pérez en busca del tesoro'.

Ya por la tarde, a las 18:00 horas, será el turno de 'Tartaro'.

A las 19:00 horas, la Concha del Espolón albergará un festival infantil y bingo con Bárbara, la Reina de la Pantaloneta.

La programación para los más pequeños continuará a las 19:30 horas en la Plaza del Mercado con 'El pescador y el genio' y finalizará a las 20:15 horas en la Plaza de la Oca con 'El pez de mil colores'.

Otro de los grandes protagonistas del día será el Emperador Carlos V.

A las 18:30 horas comenzará el paseo triunfal de Carlos V por la ciudad de Logroño, con salida desde la plaza de San Bartolomé y recorrido por Portales hasta las Murallas del Revellín.

Posteriormente, a las 19:15 horas, tendrá lugar la representación de la entrada del Emperador en Logroño, acompañada de reconocimientos, ofrendas y bailes en el aparcamiento de las Murallas del Revellín.

A continuación, a las 20:15 horas, comenzará desde este mismo espacio el desfile del ejército y la milicia logroñesa hacia el Concejo Abierto, cuya representación se celebrará a las 20:30 horas en la iglesia de Santiago el Real.

La programación nocturna arrancará a las 22:30 horas en la calle Norte (Plazuela Alonso de Salazar) con la representación teatral '¡Que vienen los franceses!', a cargo de Sapo Producciones.

También a las 22:30 horas, el concierto de Los Gandules, en el espacio de la Peña La Uva del parking del Revellín, pondrá el broche final a la jornada.

Además, durante todo el día, las calles de Logroño acogerán teatro al aire libre, espectáculos itinerantes y bailes renacentistas en diferentes puntos de la ciudad. La programación completa puede consultarse.