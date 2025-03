Vivanco lamenta la falta de interés en los yacimientos: "Aquí se excava y se tapa"

Demanda una nueva Ley de Mecenazgo; potenciar la lengua "para todos" y no ser "más" jurado al Certamen de Bellas Artes si ya hay una decisión

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Museo Vivanco, y presidente de la Fundación del mismo, Santiago Vivanco, ha comparecido hoy en el Parlamento de La Rioja dentro de la comisión que analiza la situación de la cultura en esta comunidad lamentando la falta de interés en los yacimientos: "Aquí se excava y se tapa".

Vivanco, poeta, coleccionista y agente cultural, ha entendido, en su comparecencia ante los diputados de los distintos grupos políticos, que "la cultura en La Rioja no está tomada en consideración como merece".

"La cultura, como la educación, o se valora seriamente o es mejor no manosearla", ha considerado mostrando su deseo, "ojalá", ha dicho, de que los distintos partidos políticos puedan llegar a un consenso. Les ha pedido, por tanto, "amplitud de miras" y "soñar a lo grande".

Se ha detenido, en primer lugar, en el origen de la lengua como valor cultural de La Rioja que, también, puede suponer "riqueza turística". "Hacer conciertos en monasterios no ayuda", ha señalado considerando que "hace falta gente que le saque el mayor rédito posible".

El Cilengua, ha visto, "está muy bien", de hecho, para él es como "la NASA", pero se hace necesario un espacio que sea de "divulgación" para todos los ciudadanos. "Algo para todos, que ahora no hay", ha dicho.

LEY DEL MECENAZGO

Después, ha hecho referencia a la Ley del Mecenazgo que ha visto "insuficiente". A su juicio, se hace necesario incentivar y apoyar la inversión privada, tanto con incentivos fiscales como eliminando burocracia.

"El modelo americano sabemos que funciona muy bien, y la gente dona un montón de dinero y todo eso se desgrava directamente", ha ejemplificado señalando también a Brasil, donde hay beneficios fiscales por proyectos que son declarados de utilidad pública.

"Por favor, sed valientes, creo que lo va a agradecer la sociedad", ha subrayado. Ha relatado cómo su museo estuvo parado dos años para obtener permiso por el color, y material, del tejado; cosas, ha visto, que no deberían pasar.

Vivanco ha lamentado que la riqueza cultural de La Rioja no se conozca, no ya más allá de esta tierra sino entre los propios riojanos, y, para solucionarlo, ha visto necesario que los escolares tengan más acceso a ella.

No ha entendido, por ejemplo, que los colegios no vayan a su museo donde, ha señalado, no se habla de una bebida alcohólica sino de cultura.

Una de las cosas que ha propuesto, en este sentido, es que la directora del Museo de La Rioja coordine todos los museos de la comunidad, para que se conozcan más.

Tampoco ha entendido por qué se ha dejado de hacer el Certamen de Pintura del Parlamento de La Rioja (donde la presidenta, Marta Fernández, explicó que no se podían acoger más obras y se decidió dedicar el dinero a obras benéficas).

Para Vivanco, todas las bodegas, las oficinas y "por todos lados" podría haber obras de arte porque lo importante es que la gente tenga acceso a ellas. "Todos los edificios públicos riojanos podrían ser amables con el visitante y recibir con obras de arte", ha visto.

Se ha detenido en el Yacimiento Arqueológico de San Bartolomé de la Noguera, en Tudelilla, de la Fundación Vivanco donde, ha dicho, ha propuesto al Gobierno de La Rioja poner en marcha un centro de interpretación pero, ha aseverado: "No veo interés".

No ha entendido por qué no se divulgan los resultados de los yacimientos; por qué no se pueden visitar bodegas romanas, como en Navarra, o hay yacimientos visitables como en Palencia. "La historia de Logroño está por escribir", ha indicado.

"Hay otros yacimientos que, en otras comunidades, sí que están siendo elementos retornadores y que están dinamizando zonas rurales despobladas", ha resaltado.

Ha pedido que no se le "llame más" para ser jurado del Galardón a las Bellas Artes si el Gobierno de La Rioja ya tiene tomada la decisión. "Que no nos haga pasar por jurado cuando no vamos a poder participar", ha aseverado.

"Y les pido a los partidos políticos riojanos que no valoren a los artistas por la afinidad política, que también me lo he encontrado a veces; el arte es arte, la cultura es cultura y la política es política", ha afirmado.