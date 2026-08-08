La vivienda en La Rioja sube un 9,3 por ciento interanual en julio

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LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en España ha registrado una subida del 13,1 por ciento interanual durante el mes de julio, situándose en 2.933 euros por metro cuadrado , según el último índice de precios inmobiliarios de idealista. Este dato supone además una subida de un 3,3 por ciento en los tres últimos meses, de un 0,6 por ciento con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que idealista tiene registros. En La Rioja el aumento fue menor, concretamente del 9,3 por ciento.

Todas las Comunidades Autónomas muestran precios superiores con respecto al año anterior. Cantabria (18,2 por ciento) lidera las subidas, seguida de Castilla-La Mancha (16,1 por ciento), Asturias (15,4 por ciento), Aragón (14,7 por ciento) y la Región de Murcia (14,5 por ciento).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Cataluña (13 por ciento), Castilla y León (12,5 por ciento), Euskadi (11,7 por ciento), Galicia y Navarra (10,9 por ciento en ambos casos), Andalucía (10,8 por ciento) y la Comunitat Valenciana (10,6 por ciento).

Por debajo del 10 por ciento aparecen las subidas de Extremadura (9,4 por ciento), La Rioja (9,3 por ciento), la Comunidad de Madrid (8 por ciento) y Canarias (7,8 por ciento), siendo Baleares (5,3 por ciento) la que registra los menores ascensos.

Baleares con 5.575 euros por metro cuadrado es la autonomía más cara seguida por la Comunidad de Madrid (5.135 euros por metro cuadrado ). Les siguen Euskadi (3.748 euros por metro cuadrado ), Canarias (3.357 euros por metro cuadrado ), Cataluña (3.091 euros por metro cuadrado ) y Andalucía (2.925 euros por metro cuadrado ). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (1.052 euros por metro cuadrado ), Castilla-La Mancha (1.154 euros por metro cuadrado ) y Castilla y León (1.377 euros por metro cuadrado ), que son las comunidades más económicas.

CAPITALES

Todas las capitales analizadas por idealista han experimentado incrementos en el precio de la vivienda usada durante los últimos doce meses. La subida más pronunciada es la vivida por Ciudad Real donde el precio creció un 21,8 por ciento en el último año. Le siguen los incrementos de Salamanca (21,6 por ciento), León (19,9 por ciento), Ávila (17,9 por ciento) y Oviedo (17,3 por ciento). Por el contrario, la ciudad de Melilla (0,9 por ciento) protagoniza el menor ascenso interanual, junto a Cuenca (2,4 por ciento), Madrid (3,1 por ciento) y San Sebastián (3,9 por ciento). Entre los grandes mercados los precios han crecido en Bilbao (10,6 por ciento), Sevilla (10,4 por ciento), Valencia (8 por ciento), Málaga (6,9 por ciento), Barcelona (6,8 por ciento), Alicante (6,6 por ciento), Palma (5,8 por ciento), San Sebastián (3,9 por ciento) y Madrid (3,1 por ciento).

Con esta subida el precio en Madrid se establece en 6.547 euros por metro cuadrado, mientras que en Barcelona se ha situado en los 5.449 euros por metro cuadrado . San Sebastián es la capital más cara de España al situar su precio en 6.590 euros por metro cuadrado . Zamora, en cambio, es la capital más económica con sus 1.423 euros por metro cuadrado , seguida por Jaén (1.438 euros por metro cuadrado ) y Lleida (1.490 euros por metro cuadrado ).