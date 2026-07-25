La vivienda de segunda mano encarece su precio un 5,1% en La Rioja en el segundo trimestre, según Fotocasa

Archivo - Se registran subidas en 16 comunidades autónomas - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El precio de la vivienda de segunda mano ha aumentado un 5,1 por ciento en el segundo trimestre en La Rioja, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa publicado este martes.
Por comunidades autónomas, este segundo trimestre se han registrado subidas trimestrales en 16, ninguna de ellas por encima del 10 por ciento desde el cuarto trimestre de 2025.
La Comunidad con el mayor incremento trimestral es Región de Murcia (8,6 por ciento), seguida de Cantabria (6,3 por ciento), Comunitat Valenciana (5,9 por ciento), Castilla y León (5,6 por ciento), La Rioja (5,1 por ciento), Andalucía (4,5 por ciento), País Vasco (4,4 por ciento), Navarra (4,1 por ciento), Castilla-La Mancha (3,6 por ciento), Aragón (2,9 por ciento), Asturias (2,6 por ciento), Galicia (2,3 por ciento), Extremadura (2,0 por ciento), Cataluña (1,9 por ciento), Baleares (0,9 por ciento) y Madrid (0,7 por ciento).
A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, junio de 2026 ha cerrado con catorce comunidades autónomas con incrementos interanuales de dos dígitos, frente a las once de 2025, las seis de 2024 y las siete de 2023.
El orden de las comunidades de mayor a menor variación interanual es Región de Murcia (28,0 por ciento), Cantabria (20,0 por ciento), Comunidad Valenciana (19,8 por ciento), Asturias (17,0 por ciento), Andalucía (16,9 por ciento), Galicia (13,6 por ciento), Castilla-La Mancha (13,1 por ciento), Madrid (13,0 por ciento), La Rioja (12,9 por ciento), Navarra (12,5 por ciento), Castilla y León (11,6 por ciento), País Vasco (11,5 por ciento), Cataluña (11,0 por ciento), Canarias (8,8 por ciento), Baleares (7,8 por ciento), Aragón (7,0 por ciento) y Extremadura (6,9 por ciento).