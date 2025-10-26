Viviendas de uso turístico, turismo sostenible y contratación digital, en las II Jornadas Jurídicas de Vivienda

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las II Jornadas jurídicas sobre vivienda abordarán el 30 y 31 de octubre la situación de las 'Viviendas de uso turístico, turismo sostenible y contratación digital' en la Universidad de La Rioja.

Organizadas por el área de Derecho Civil del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja, estas jornadas jurídicas están dirigidas por la profesora de Derecho Civil Beatriz Sáenz de Jubera Higuero.

La actividad -que tendrá lugar en el Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja- cuenta con la colaboración del Parlamento de La Rioja, del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización de la Universidad de La Rioja, así como del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España-Centro de Estudios Registrales de La Rioja.

El turismo, ha trasladado la Universidad de La Rioja, es uno de los motores y pilares económicos estratégicos en España. La importancia de este sector en España es manifiesta, tal y como lo indican los datos del PIB y de generación de empleo.

Sin embargo, en los últimos años, y especialmente tras la pandemia del COVID-19, "el turismo se ha incrementado exponencialmente y la masificación en ciertos lugares y momentos ha generado muchos conflictos y problemas vecinales y también de sostenibilidad de los servicios a prestar en ese lugar".

A ello se une la proliferación de las viviendas de uso turístico, "que ha puesto el foco de atención especialmente en los problemas que surgen en el marco de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, y también en su falta de regulación precisa y de control en el ejercicio de tal actividad económica", ha señalado.

Asimismo, ha añadido, es un hecho actualmente la tendencia al alza de la contratación de estos alojamientos turísticos a través de plataformas digitales.

En esta marco, ha manifestaco, estas jornadas pretenden analizar el régimen jurídico y la realidad práctica de las viviendas de uso turístico y los problemas que está generando la tendencia actual del turismo en masa y su contratación digital.

Al mismo tiempo, plantear posibles soluciones ante la problemática que plantea la proliferación de las viviendas de uso turístico, así como soluciones que puedan ofrecer un turismo más sostenible y eficaz.

Las jornadas están enmarcadas en el programa formativo del Seminario Permanente del Departamento de Derecho y dirigidas a profesionales de los ámbitos turístico y del Derecho (Abogados, Jueces, Registradores, Notarios, Asesores...), académicos, investigadores pre y postdoctorales y alumnos de titulaciones jurídicas, sociales y de turismo.

La inscripción es gratuita y obligatoria para las personas que deseen asistir, con el fin de realizar un control del aforo. La fecha límite para inscribirse es el martes 28 de octubre de 2025 a través del enlace.

La organización expedirá un certificado de asistencia únicamente a asistentes presenciales inscritos que así lo soliciten en el formulario de inscripción y que acrediten su asistencia presencial a través de los oportunos controles que se harán a tal efecto.