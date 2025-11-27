"El voto en contra del PP a la senda de estabilidad supone una pérdida de 38,6 millones para La Rioja", dice el PSOE

Archivo - El diputado socialista José Ángel Lacalzada en comparecencia de prensa - PSOE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El "rechazo" a la senda de estabilidad para el periodo 2026/2028 impide que las comunidades autónomas dispongan del margen adicional de déficit propuesto (0,1% del PIB en 2026, 2027 y 2028). "Ese voto en contra del PP implica que las comunidades pierdan exactamente 5.485,4 millones de euros en el periodo 2026-2028. En el caso de La Rioja, la cifra alcanza los 38,6 millones de euros", ha señalado el PSOE.

Su diputado regional José Ángel Lacalzada ha señalado que el voto en contra del PP, también el de los diputados riojanos del grupo popular, "impide que nuestra comunidad tenga más recursos para la educación, la sanidad, los servicios sociales o la vivienda". Y, además, "evita que dispongamos de más fondos para acometer más políticas económicas e industriales, tan necesarias tras un presupuesto regional para 2026 que evidencia la ausencia de un modelo económico e industrial por parte del Gobierno de Capellán".

Lacalzada ha lamentado que los diputados riojanos del Partido Popular en el Congreso "prefieren votar en contra de los riojanos, plegándose así a los intereses de Feijóo".