VOX afea al PP que "dice renegar" de ellos para luego "apoyar casi el 40%" de sus propuestas en el Parlamento riojano

Los dos diputados de VOX en el Parlamento riojano - VOX

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

"El Partido Popular quiere hacer creer que reniega de VOX, pero ha apoyado casi el 40% de nuestras propuestas en el Parlamento de La Rioja en el último curso político (de septiembre de 2025 a junio de 2026), tras votar a favor de nueve de las veinticinco proposiciones no de ley presentadas".

Es el balance que hacen desde VOX del curso político recién terminado en la Cámara regional. Propuestas apoyadas, recuerdan, "entre ellas la relativa a la convocatoria inmediata de elecciones generales, a causa de los graves casos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez; la declaración de las plazas de toros de Haro y Calahorra como bien de interés cultural o la creación de un estatuto médico propio".

Desde VOX "denunciamos la poca coherencia del Partido Popular, que dice una cosa y hace la contraria, tal y como lo demuestra que desestimara rechazar en el Parlamento de La Rioja el pasado 12 de marzo la regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales y a la semana siguiente los diputados riojanos Cuca Gamarra y Javier Merino votaran a favor de ello en el Congreso".

"O -añaden- que aquí el 11 de febrero se mostrara en contra de la entrada en vigor del acuerdo de Mercosur, mientras que la eurodiputada riojana del Partido Popular Esther Herranz aprobó Mercosur en el Parlamento Europeo sin titubear".

En cambio, "el Partido Popular ha apoyado propuestas de VOX en el Parlamento de La Rioja, que han sido aprobadas en este último curso político, referentes a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, ampliar el número de plazas MIR para corregir el déficit de médicos, reprobar al ministro Óscar Puente por el mal estado de la red ferroviaria, rechazar prohibir la munición de plomo en la caza, poner en marcha una nueva estrategia nacional de prevención de incendios forestales y elaborar un plan de choque de inversión en la Red de Carreteras del Estado en nuestra región".

"HAY OTRA FORMA DE HACER LAS COSAS".

A la hora de hacer balance del curso político que termina, VOX destaca "haber cumplido la palabra dada por nuestro portavoz en el Parlamento, Ángel Alda, de "combatir la mafia socialista y desenmascarar la estafa del Partido Popular".

Porque, aseguran, "pensamos que hay otra forma de hacer las cosas, que ya se ha abierto paso en más de la cuarta parte de la población española (el 27,4%), tras los acuerdos de gobierno alcanzados con el Partido Popular en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y que seguramente se extenderá a La Rioja tras las elecciones autonómicas de 2027, si quieren los riojanos".

A pesar de ello, desde VOX "creemos que este último curso político ha sido decepcionante porque el Partido Popular ha desaprovechado una nueva oportunidad para llevar adelante el "cambio necesario" que el presidente Gonzalo Capellán prometió en su discurso de investidura".

"Y está haciendo seguidismo de las políticas del Partido Socialista, sin derogar la Ley de Memoria Democrática, ni eliminar las subvenciones a los sindicatos, ni poner freno al reparto de menas, ni acabar con el Pacto Verde Europeo, ni solucionar el problema de la falta de vivienda y las consecuencias las pagan todos los riojanos", finalizan desde VOX.