VOX alerta de "situación crítica" de servicios públicos en España debido "al aumento de la inmigración masiva"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de La Rioja ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) instando "tanto al Gobierno de España como al regional a adoptar medidas contra el deterioro y la saturación de los servicios públicos, especialmente de la sanidad y la educación, provocado por el aumento exponencial de la inmigración masiva".

Como señalan desde la formación, "las políticas de efecto llamada de las últimas décadas, tienen como consecuencia que sean los españoles, especialmente los más humildes, los que sufran el colapso y la saturación de los centros de salud, hospitales y aulas de los centros educativos públicos".

Añade que "la expulsión de las familias españolas de los servicios que sostienen con sus impuestos, obliga a miles de padres y pacientes a recurrir al sector privado ante la imposibilidad de recibir atención médica o escolarizar a sus hijos, por lo que Los españoles están pagando dos veces por servicios esenciales: la primera con sus impuestos y la segunda acudiendo a la privada porque la pública ya no tiene sitio para ellos".

Y considera que "l impacto de la inmigración descontrolada en las aulas españolas resulta evidente: la matriculación privada frente a la pública ha aumentado, reflejando así la pérdida de confianza de las familias".

Por todo ello, "y entre otras medidas", VOX insta "a las administraciones públicas a frenar las políticas de inmigración masiva, asegurando una prestación adecuada y de calidad para todos los españoles".

Suma la exigencia de "aumentar la inversión y a adoptar las medidas necesarias para garantizar en toda España una mejora de las infraestructuras y servicios de los centros educativos con el fin de que puedan dar una respuesta adecuada a las necesidades de los alumnos".

Por último, conmina también a "atender de forma urgente las necesidades reales de nuestro Sistema Nacional de Salud en materia de personal, financiación y medios".