Vox exige elecciones generales "inmediatas" y que el Parlamento riojano "condene los escándalos de corrupción del PSOE"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Alda, en comparecencia de prensa - VOX LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 28 May. (EUROPA PRESS) -

A la vista de que los socialistas "no tienen límite", Vox quiere que el Parlamento de La Rioja condene en una próxima sesión plenaria "los sucesivos y graves escándalos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno personal de Pedro Sánchez, porque están sumiendo a España en una espiral de degradación sin precedentes", así como que exija la convocatoria inmediata de elecciones generales "con el objeto de dar voz a los españoles en las urnas frente a la corrupción política, moral y económica que ha guiado la gestión de Pedro Sánchez".

Con ese fin, el portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, ha explicado hoy que VOX ha registrado en el Parlamento de La Rioja una proposición no de ley por la que se denuncia "la mayor trama de corrupción política, moral y económica de nuestra historia", creada por Pedro Sánchez, "guiado exclusivamente por el lucro personal y económico de sí mismo, de su entorno más cercano y de su propio partido". Una corrupción que ha sido constante desde su llegada al poder en 2018 y que está basada en el asalto institucional, las cesiones al chantaje separatista y la invasión migratoria.

"El tiempo y las innumerables fechorías del Gobierno de Pedro Sánchez muestran claramente cómo lo peor de Pedro Sánchez está siempre por llegar", ha asegurado Ángel Alda. "De este modo, a la imputación y a la sombra de corrupción que acechan a su mujer, a su hermano y a sus colaboradores más estrechos y exsecretarios de Organización de su partido, se une ahora, por primera en la historia de España, la imputación de un expresidente de la nación", lo que es "una demostración más de cómo Pedro Sánchez es el común denominador en todas y cada una de las tramas de corrupción".

"REHENES DE UN GOBIERNO MAFIOSO, CORRUPTO Y CRIMINAL"

"Nuestra nación y nuestros compatriotas no pueden seguir siendo rehenes de un Gobierno mafioso, corrupto y criminal cuya continuidad pende de cesiones al separatismo y alianzas con todos los enemigos de España", ha señalado el portavoz de Vox. Ante la situación descrita, ha puesto de relieve que "los españoles merecen un Gobierno que vele por la calidad de nuestros servicios públicos, que luche contra la inseguridad en nuestras calles, que facilite el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las familias, y que defienda, sin fisuras y en todo caso, la soberanía y la unidad de nuestra nación".

Por todo ello, "ante la degradación económica, social, institucional y política que sufren los españoles y ante la gravedad de los hechos acaecidos", Ángel Alda ha defendido, por un lado, que el Parlamento de La Rioja condene "los sucesivos y graves escándalos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno personal de Pedro Sánchez" y, por otro, la convocatoria inmediata de unas elecciones generales "que permitan a los españoles disponer de un nuevo Gobierno limpio de corrupción que garantice la prioridad nacional y vele por nuestros servicios públicos".