VOX Logroño critica "falta de transparencia" en la decisión de Conrado Escobar de apartar a Miguel Sainz de Festejos

Archivo - La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

VOX Logroño ha mostrado este martes su "desaprobación" ante "la falta de transparencia y claridad" de Conrado Escobar al anunciar la decisión de apartar al concejal Miguel Sainz de sus responsabilidades al frente del área de Festejos.

La formación considera que este movimiento político, anunciado sin ofrecer explicaciones, refleja "una preocupante falta de coherencia y planificación en la gestión del actual equipo de gobierno del Partido Popular".

Según ha señalado la portavoz de VOX Logroño, María Jiménez, "este tipo de decisiones, tomadas sin una justificación clara hacia el ciudadano, generan desconfianza y demuestran una evidente falta de rumbo en la política municipal".

VOX recuerda que "el relevo de Sainz se produce apenas unas semanas después de que se el alcalde confirmara sus competencias dentro del Ayuntamiento y poco tiempo después de las críticas de toda la oposición por la organización y desarrollo de las pasadas fiestas de San Mateo".

Para la formación, resulta "incoherente" que el alcalde afirme que su decisión "no responde a ninguna crítica", cuando los hechos parecen apuntar a una maniobra política interna para apaciguar tensiones dentro del propio gobierno municipal.

El partido subraya la importancia del área de Festejos para la vida social y cultural de la ciudad, y considera que su gestión debe regirse por la transparencia y la planificación, no por intereses partidistas.

"Las fiestas de Logroño son un elemento de identidad y convivencia que no pueden verse afectadas por decisiones improvisadas ni por cambios de última hora", ha añadido Jiménez.

Desde VOX Logroño también se ha cuestionado la justificación ofrecida por el alcalde, que ha señalado que Sainz pasará a desempeñar una labor "más política".

Para el grupo, esta explicación resulta insuficiente, ya que la acción política debe ir acompañada de una gestión eficaz y transparente. "No se puede separar la política de la gestión pública. Retirar responsabilidades sin ofrecer objetivos concretos o criterios de evaluación es una muestra de desorganización", ha indicado la portavoz.

Por todo ello, VOX Logroño exige al alcalde Conrado Escobar "que explique públicamente los motivos reales que han llevado a esta decisión y que se publiquen los informes o valoraciones internas que la justifican".

Asimismo, reclama que "se garantice la continuidad de la programación festiva y que se mantenga la participación ciudadana en la planificación de los eventos tradicionales".

La formación reitera para finalizar "su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la defensa del interés de los logroñeses", y lamenta que "el Ayuntamiento se vea nuevamente envuelto en maniobras políticas que nada aportan al bienestar y la confianza de los ciudadanos".