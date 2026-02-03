VOX Logroño defenderá en el pleno de Logroño la "sanidad de proximidad" en Varea

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Vox, María Jiménez - SERGIO ESPINOSA (JPGE ESTUDIOS)-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño presentará en el próximo pleno ordinario, que se celebrará el jueves 5 de febrero, dos mociones centradas en la defensa de los servicios públicos básicos y en la necesidad de ofrecer alternativas reales de ocio saludable a la infancia, adolescencia y juventud de la ciudad.

La primera de las iniciativas tiene como objetivo garantizar la continuidad y estabilidad del servicio sanitario en el consultorio médico del barrio de Varea, un recurso esencial para cerca de 2.000 vecinos.

En los últimos meses, el barrio ha sufrido reiteradas interrupciones en la atención médica presencial, llegando a permanecer varios días sin consulta, lo que ha obligado a los pacientes a desplazarse a otros centros de salud fuera del barrio.

La portavoz del Grupo Municipal de VOX, María Jiménez, ha señalado que "no es aceptable que un barrio entero tenga que vivir con la incertidumbre permanente de si va a tener médico o no cada semana", añadiendo que "la sanidad de proximidad no puede depender de reorganizaciones internas ni de la falta de previsión de la Administración".

Desde VOX se critica que esta situación responde a un modelo de cobertura sanitaria que no garantiza la presencia diaria de profesionales ni la sustitución inmediata en caso de ausencias, generando un agravio comparativo respecto a otros barrios de Logroño. Esta falta de continuidad afecta especialmente a personas mayores, con movilidad reducida o con patologías crónicas.

Por ello, la moción insta al Gobierno de La Rioja y a la Consejería de Salud a garantizar de forma estable y permanente la atención sanitaria en el consultorio de Varea.

En palabras de María Jiménez, "defender esta moción es defender el derecho de los vecinos de Varea a una atención sanitaria digna, cercana y en igualdad de condiciones con el resto de la ciudad".

PLAN DE OCIO.

La segunda moción presentada por VOX tiene como objetivo principal la implantación de un plan municipal de ocio alternativo dirigido a infancia, adolescencia y juventud, con actividades culturales, deportivas y recreativas en horarios de tarde, noche y fines de semana.

El grupo municipal considera que Logroño carece actualmente de una oferta pública estable y atractiva para estos colectivos, especialmente en franjas horarias clave.

Según ha explicado la portavoz de VOX, "no podemos seguir mirando solo las consecuencias cuando existen problemas de convivencia; es imprescindible actuar sobre las causas y ofrecer a nuestros jóvenes alternativas reales, saludables y accesibles".

En este sentido, la moción plantea aprovechar edificios e instalaciones municipales actualmente infrautilizadas, ampliando horarios y optimizando recursos ya existentes para convertirlos en espacios de encuentro juvenil y ocio educativo.

La iniciativa se apoya en experiencias consolidadas de otros municipios españoles donde los programas de ocio alternativo han demostrado ser eficaces para fomentar la participación juvenil, reducir conductas de riesgo y mejorar la convivencia urbana.

Además, la propuesta incluye la elaboración de una estrategia municipal específica para infancia y adolescencia, incorporando la participación directa de los propios jóvenes en el diseño de las actividades.

Desde VOX se subraya que este enfoque preventivo y estructurado puede contribuir de manera positiva a reducir situaciones de conflictividad y molestias en determinados espacios públicos, como el Parque del Ebro, al diversificar las opciones de ocio y evitar la concentración espontánea de jóvenes en la vía pública.

Para María Jiménez, "esta moción es una propuesta a favor de nuestros jóvenes, de las familias y de una ciudad mejor organizada, más tranquila y con alternativas de ocio compatibles con la convivencia y el descanso vecinal".