Vox pedirá en el Parlamento de La Rioja rechazar el límite de acceso a redes sociales a menores de 16 años

El portavoz de Vox en el Parlamento, Ángel Alda - VOX

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de La Rioja ha informado de que ha registrado una proposición no de ley en la Cámara riojana para pedir el rechazo de ésta al límite de acceso a las redes sociales a menores de dieciséis años.

En nota de prensa, Vox ha indicado que esta proposición no de ley tiene el objetivo de "proteger la libertad de expresión y frenar la censura que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende imponer". Para este grupo, el presidente del Gobierno "sólo busca censurar y acallar las críticas a su gestión criminal y corrupta".

En opinión de su portavoz, Ángel Alda, esta medida amenaza "gravemente" la libertad de expresión porque "bajo la apariencia de defender la democracia o combatir la desinformación quiere introducir mecanismos de control del discurso público que desplazan el control judicial y lo sustituyen por decisiones administrativas".

"El poder corrupto teme todo aquello que no puede controlar", ha dicho Alda y, por ello, ha visto, "el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado medidas regulatorias del entorno digital utilizando la supuesta protección de los menores como pretexto".

El portavoz de VOX ha señalado que "la necesaria protección de los menores, la creciente preocupación de las familias ante el fenómeno de las pantallas y el aumento de los problemas de salud mental no tienen nada que ver con esta propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, que solo busca desviar la atención de sus escándalos de corrupción".

Por ello, VOX pide al Parlamento de La Rioja que inste al Gobierno de La Rioja a "rechazar cualquier propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez que pretenda imponer la censura en las redes sociales, coartando la libertad de expresión e información de los españoles".

También, "promover a todos los niveles el fin de la cultura de la cancelación, ejercida por las élites que promueven la Agenda 2030 contra aquellos que se manifiestan contra la ideología woke dominante".

Junto a esto, "salvaguardar la libertad de información o el derecho a transmitir y recibir libremente información veraz, así como garantizar una comunicación pública libre: instrumento indispensable para la participación política".

Por último, "frenar cualquier tipo de censura previa y renunciar a la intromisión e intervención ilegítima en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos, a través de las redes sociales".