Vox pide la derogación de la Ley de Memoria Democrática recordando al PP su oposición a la misma

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda - VOX LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox volverá a defender mañana, en el pleno de la Cámara riojana, la derogación de la Ley de Memoria Democrática de La Rioja, aprobada por el Parlamento regional en el año 2022, recordando al Partido Popular su oposición a la misma.

La ley, que contó con el voto en contra de PP y Ciudadanos y salió adelante con los votos de PSOE, Podemos e Izquierda Unida, volverá al Parlamento de La Rioja de la mano de Vox por segunda vez tras rechazarse, en marzo del 2024, con el voto del PSOE y Podemos-IU, y la abstención del Partido Popular, su derogación.

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, ha insistido en la necesidad de que el Partido Popular cumpla lo prometido en 2022 por el entonces diputado del Partido Popular y hoy consejero de Hacienda Alfonso Domínguez.

Alda ha partido de las palabras que Domínguez pronunció en el marco del debate de la proposición de ley de Izquierda Unida (convertida en ley tras su aprobación por el Parlamento) para defender su derogación.

Entonces, ha recordado, el ahora portavoz del Gobierno riojano dijo: "Devolveremos a esta comunidad autónoma su espíritu de concordia, su espíritu de libertad y su espíritu de convivencia pacífica en cuanto gobernemos".

Para Alda, esta ley "sólo ampara a las víctimas de un bando y no a las del otro, en función de la ideología defendida; impone una versión sesgada del pasado, ciñendo su ámbito de aplicación más allá de la muerte del general Francisco Franco, y se ha hecho para reescribir la historia al gusto de una parte, limitando la autonomía de los investigadores y adoctrinando a los escolares".

Alda ha recurrido a lo alegado por Alfonso Domínguez en 2022 para apelar al Partido Popular a cumplir su compromiso y derogar esta ley: "no es un instrumento de reparación de las víctimas", "intenta imponer una verdad sesgada por parte de una minoría a toda la sociedad", "busca revisar la historia", "divide a la sociedad" y "acaba con la paz civil y el espíritu de concordia que nació de la Transición Española".

Ha recordado que, hasta la fecha, el Partido Popular ha "tumbado" con el apoyo de VOX cinco leyes autonómicas de memoria democrática (Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares).

Por eso, ha mostrado su "extrañeza" por que el Gobierno de La Rioja del Partido Popular haya mostrado su criterio desfavorable respecto a la derogación de la Ley de Memoria Democrática.