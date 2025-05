VOX pide suprimir el Observatorio del Paisaje, frenar las renovables y proteger espacios de la agricultura

En sus 24 enmiendas a la Ley del Paisaje de La Rioja

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX ha pedido suprimir el Observatorio del Paisaje porque "en La Rioja ya no cabe un chiringuito más", según ha asegurado este martes su portavoz adjunto, Héctor Alacid, en rueda de prensa.

Igualmente, ha reclamado frenar el desarrollo de las energías renovables y proteger los espacios dedicados a la agricultura y la ganadería durante la tramitación reglamentaria en el Parlamento de La Rioja del proyecto de Ley del Paisaje, aprobado por el Gobierno del Partido Popular.

Héctor Alacid ha explicado que VOX ha presentado 24 enmiendas al articulado del proyecto, elaborado por el Partido Popular forzado por las circunstancias, condicionadas por la implantación de grandes instalaciones de generación y transporte de energía en suelo no urbanizable.

"Es incomprensible que el ordenamiento jurídico de La Rioja carezca de una ley específica del paisaje, a pesar de las agresiones o ataques a los usos tradicionales del suelo y la amenaza de las energías renovables", ha dicho.

El portavoz de VOX ha atribuido esa carencia a la "negligencia, pasividad o incapacidad del Partido Popular, que no solo no cumple lo que promete, sino que, además, hace lo que no dice".

En cualquier caso, ha destacado que esta es una oportunidad para promover la protección, la gestión y la ordenación de los paisajes de La Rioja, que se intentará aprovechar para mejorar la ley durante su tramitación y "descargarla del fanatismo climático que el bipartidismo comparte y que está arruinando el campo".

Coto a las plantas solares fotovoltaicas En concreto, Héctor Alacid ha defendido suprimir el Observatorio del Paisaje, porque "es totalmente innecesario" en un momento en el que "La Rioja necesita un recorte radical del gasto superfluo", y frenar el desarrollo de las energías renovables, "que, en nuestra opinión, debe responder únicamente al interés nacional".

"Los españoles están pagando las consecuencias del fanatismo climático" y, en este contexto, ha pedido "poner coto a las plantas solares fotovoltaicas", a través del proyecto de ley a debate.

Además, VOX propone proteger los espacios dedicados a la agricultura y la ganadería, mediante su inclusión como "paisajes relevantes" en la ley; revertir la ideología del desarrollo sostenible que impregna toda la norma.

A ello ha sumado, por úlitmo, valorar la economía del paisaje, reconociendo el paisaje como un bien económico, y acabar con el adoctrinamiento de la comunidad educativa sobre la Agenda 2030, "con la vista puesta en la defensa de nuestro patrimonio natural como un motor de desarrollo social, económico y turístico".