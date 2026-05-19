'Con Voz Propia' reúne en Logroño a 200 personas con discapacidad intelectual en un encuentro con políticos riojanos

LOGROÑO 19 May. (EUROPA PRESS) -

Plena inclusión La Rioja organiza este miércoles 'Con Voz Propia' un encuentro que reunirá a más de 200 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de La Rioja con diferentes representantes políticos riojanos, con el objeto de formular preguntas directas y trasladar sus principales inquietudes en materias clave como la vivienda, la educación, el empleo o la vida independiente.

El evento está concebido como un espacio de diálogo abierto y participativo. Situará a las personas con discapacidad en el centro para que puedan dialogar ante quienes toman decisiones políticas. A través de intervenciones preparadas por los propios participantes, se abordarán cuestiones que afectan a su día a día, así como propuestas para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

'Con Voz Propia' contará además con una destacada presencia del mundo rural riojano, visibilizando los retos específicos a los que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en entornos menos poblados.

Este encuentro se enmarca en un contexto especialmente significativo: en 2026 se cumplen 20 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por la ONU, un hito internacional que marcó un antes y un después en el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía de este colectivo.