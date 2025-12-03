Vuelve el Festival 'Los trabajos y las noches' del 11 al 14 de diciembre con la presencia de siete cineastas invitados - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto con los codirectores del Festival de cine y procesos artísticos 'Los trabajos y las noches' Fernando Vílchez y Patricia Andrés, han presentado la VI edición de este festival que se celebrará en Logroño del 11 al 14 de diciembre de 2025.

Será con una programación que reúne la 'Sección Oficial', el 'Foco Centroamérica', la sección 'Miradas riojanas', 'Proyecciones Especiales' y una agenda ampliada de actividades profesionales y formativas.

El festival contará con la presencia de Belén Funes, Guillermo Galoe, Gabriel Azorín, Jaume Claret, Pablo Garví, Iona E. Quesada y Nhoa Carmona, que acompañarán sus películas con presentaciones, coloquios, encuentros con público y actividades paralelas abiertas a la ciudad.

Se trata de un festival de cine que acerca a la ciudad los estrenos más recientes del cine español, combinando proyecciones con encuentros con cineastas, actividades formativas y propuestas artísticas vinculadas a los procesos creativos. Su propósito es celebrar la pluralidad de géneros, miradas y búsquedas que atraviesan este gran momento creativo del cine nacional.

La 'Sección Oficial' de este año reúne nueve títulos españoles recientes, filmes destacados en festivales internacionales como Cannes, Venecia o Rotterdam, así como primeras obras de autoras y autores emergentes que están renovando el lenguaje audiovisual español:

'Los tortuga', de Belén Funes (España, Chile, 2024, 110'). Estreno en La Rioja.

'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín (España, Portugal, 2025, 112'). Estreno en La Rioja.

'Jone, batzuetan' (Jone, a veces), de Sara Fantova (España, 2025, 80'). Estreno en La Rioja.

'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe (España, Francia, 2025, 97') '+10K', de Gala Hernández López (España, Francia, 2025, 32'). Estreno en La Rioja.

'Una mañana, el diablo', de Pablo Garví (España, 2025, 15'). Estreno en La Rioja.

'La filla d'elles', de Iona E. Quesada, Alejandra López Puebla, Nhoa Carmona Aguilar, Nora Alberdi Odriozola y Malena Montiel Rodríguez (España, 2024, 14')

'Estrany Riu', de Jaume Claret Muxart (España, Alemania, 2025, 106') 'Ariel', de Lois Patiño (España, Portugal, 2025, 105'). Estreno en La Rioja.

Como novedad, es el primer año en que el festival concentra su programación en cuatro días, "una decisión para que el público de Logroño pueda encontrarse, convivir y dialogar con un grupo de cineastas que hoy están ampliando los horizontes del cine español", han indicado los directores Patricia Andrés y Fernando Vílchez.

La VI edición contará con la presencia de varias figuras destacadas y profesionales del cine. Entre los cineastas de la Sección Oficial que vendrán a Logroño se encuentran:

Belén Funes ('Los tortuga') - del 11 al 13 de diciembre

Gabriel Azorín ('Anoche conquisté Tebas') - del 11 al 14 de diciembre

Guillermo Galoe ('Ciudad sin sueño') - del 12 al 14 de diciembre

Jaume Claret ('Estrany Riu') - del 11 al 13 de diciembre

Pablo Garví ('Una mañana, el diablo') - del 12 al 14 de diciembre

Iona E. Quesada y Nhoa Carmona ('La filla d'elles') - del 12 al 14 de diciembre

Los cineastas participarán en presentaciones y coloquios abiertos al público después de cada proyección, además de un photocall previo en cada pase.

'MIRADAS RIOJANAS' Y FOCO CENTROAMÉRICA.

El festival refuerza su compromiso con el sector audiovisual de la región con Miradas riojanas, una sección que reúne cinco obras recientes de cineastas riojanos, celebrando la diversidad de lenguajes, generaciones y procesos creativos presentes en el territorio.

Realizadores de mayor trayectoria como Diego Pérez González o Emilio Rebollo se encuentran con artistas que hacen sus primeras obras audiovisuales como la gestora cultural Chus García (Momo Antigüedades) o la artista plástica Elena Galilea.

La VI edición cuenta con un Foco Centroamérica, dedicado a cinematografías poco vistas en España (Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y El Salvador) y articulado en torno a obras de mujeres, disidencias y artistas que están transformando el cine del Istmo desde la no ficción y las narrativas híbridas. Se hace en colaboración con el nuevo espacio de exhibición y discusión fundado en Costa Rica 'PÓLVORA Fiesta de Cine e Ideas'.

Los títulos del 'Foco Centroamérica' serán

'Solastalgia', de Violeta Mora | Honduras | 2022 | 15'

'Hojas de K', de Gloria Carrión | Nicaragua | 2022 | 18'

'De lo indecible', de Chaim Tumax | Guatemala | 2022 | 13'

'Objetos rebeldes', de Carolina Arias | Costa Rica | 2020 | 70'

'El sentido de las cuerdas', de Marcela Zamora | El Salvador | 2023 | 75' Estas películas se proyectarán el 11, 12 y 13 de diciembre a las 16:00 horas en la Biblioteca Rafael Azcona con entrada es libre hasta completar aforo.

El festival incluirá además tres proyecciones fuera de competición, destacando obras de valor artístico y temático que completarán el mapa audiovisual de esta edición: 'O Riso e a Faca', 'Percebes' y 'Vibrations from Gaza'.

Como cierre de esta edición se presenta esta obra colectiva realizada por 21 adolescentes dentro del programa CINE-CRAFT de la ECAM Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid.

Además, una quincena de sus jóvenes cineastas viajarán a Logroño para presentar la película, convirtiendo la clausura en un encuentro intergeneracional que celebra el poder del cine para acompañar los tránsitos vitales y las primeras decisiones artísticas. 'Odiseas de resistencia.

MÁS ACTIVIDADES.

Este año, el festival ofrecerá la masterclass 'Odiseas de resistencia. Una aproximación a la historia del cine palestino', un recorrido por una de las cinematografías más radicales, vitales y necesarias de nuestro tiempo.

Fiel a su vocación interdisciplinar, el festival propone cada año una experiencia sensorial que desborde la pantalla y explore nuevas formas de encuentro a través del arte. En esta edición, la artista riojana Clara Aguilar presentará, un acontecimiento íntimo situado entre el descanso y la penumbra, donde voces en vivo leen sueños ajenos mientras el cine proyecta sus propias imágenes de nocturnidad.

A todo ello se unirán actividades paralelas con los cineastas de la Sección Oficial.