WWF pide a La Rioja y otras tres comunidades que protejan las poblaciones emergentes de lobo

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LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

WWF ha pedido a La Rioja y a otras tres comunidades -País Vasco, Madrid y Castilla-La Mancha- que "refuercen las medidas de conservación del lobo ibérico" y reconozcan "el papel estratégico que desempeñan estas comunidades para la recuperación de la especie en España".

Aunque en estos territorios apenas hay unas pocas manadas, "son muy importantes para el futuro del lobo", aducen. Se trata "de zonas de reciente recolonización, donde la especie ha vuelto a asentarse en las últimas décadas, por lo que su consolidación es imprescindible para ampliar su distribución y garantizar su supervivencia a largo plazo".

Esta petición se produce en el contexto del debate sobre el informe sexenal que España debe remitir a la Comisión Europea sobre el estado de conservación de la especie.

WWF recuerda que la evidencia científica disponible y la evaluación realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica concluyen que el lobo sigue en estado de conservación desfavorable y que recientemente ha sido clasificado como especie Vulnerable en la Lista Roja Nacional de la UICN España.

"La recuperación del lobo en España no depende únicamente de los territorios donde la especie es más abundante. También depende de que las poblaciones emergentes se consoliden y se expandan a nuevas áreas", señala Laura Moreno, responsable del programa de biodiversidad de WWF.

"Es un contrasentido considerar favorable el estado de una especie que sigue ausente de gran parte de España, que mantiene problemas genéticos y cuya única población en el sur se ha extinguido", reseña.

Y continúa: "No se puede entender que la mayor parte de las Comunidades Autónomas, donde la presencia del lobo es incipiente o incluso inexistente, apoyen la desprotección del lobo siguiendo criterios políticos, en lugar de cumplir con sus obligaciones de realizar planes de conservación o recuperación".

La organización señala que La Rioja y el País Vasco se encuentran en el extremo oriental del área de distribución actual de la especie, con un número muy reducido y fluctuante de manadas. Por su parte, Castilla-La Mancha y Madrid constituyen el frente sur de expansión del lobo, donde la presencia de esta especie es todavía reciente y debe consolidarse.

WWF advierte de que "estas comunidades no pueden considerar que el lobo haya alcanzado un estado de conservación favorable mientras sus poblaciones sigan siendo escasas, frágiles y dependientes de la expansión natural desde otros territorios". Por ello, reclama que "apoyen la evaluación científica presentada por el MITECO y que impulsen medidas activas de conservación".

La organización pide también "reforzar la protección legal de la especie en aquellas comunidades autónomas donde todavía no cuenta con una catalogación adecuada y acelerar la aprobación de los correspondientes planes de recuperación y conservación".

WWF considera "muy importante preparar el territorio para la llegada y asentamiento de nuevas manadas mediante el refuerzo de políticas que favorezcan la coexistencia con la ganadería extensiva".

De hecho, "la experiencia acumulada en distintos países europeos demuestra que la prevención de daños mediante cercados, mastines, vigilancia y otras medidas de protección es mucho más eficaz que las políticas basadas en el control de ejemplares". La organización también reclama "sistemas ágiles y justos de compensación para las explotaciones ganaderas afectadas".

Asimismo, subraya que "estas regiones son esenciales para recuperar la presencia histórica del lobo en la península y reforzar la conectividad entre las poblaciones".

"Si queremos que el lobo tenga un futuro seguro en España, las zonas de expansión deben convertirse en una prioridad de conservación. Es precisamente aquí donde se decidirá en gran medida la recuperación de la especie durante las próximas décadas", concluye Laura Moreno, de WWF.

Por todo ello, WWF insta "a La Rioja, el País Vasco, Madrid y Castilla-La Mancha a que respalden el informe sexenal elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, reconozcan la situación de vulnerabilidad del lobo y apuesten por políticas que faciliten la consolidación de las poblaciones emergentes y la coexistencia con la actividad ganadera, algo en lo que existe un amplio margen de mejora".