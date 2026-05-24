El XI Torneo Fútbol de Cantera del Berceo consigue una donación de 750 euros para Proyecto Hombre

Gran éxito deportivo y social del XI Torneo Fútbol de Cantera del Berceo - CD BERCEO

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.300 jugadores y jugadoras de 28 de clubes de La Rioja, Navarra, País Vasco y Castilla y León, y sus familias se dieron cita desde las 9 horas de ayer sábado en el XI Torneo Fútbol de Cantera organizado por el Club Deportivo Berceo.

Una jornada con gran afluencia de público y gran ambiente para disfrutar de los más de 300 partidos programados en todas las categorías desde Escuela 2021 hasta Cadete. Y que también tenía un componente solidario, logrando una donación de 750 euros para Proyecto Hombre.

Los campeones y subcampeones por categorías han sido:

Cadete: Comillas y Calasancio UDL

Infantil: Berceo A y Txantrea

Alevín 2014 plata: Donostia y UDL Negro

Alevín 2014 oro: UDL Blanco y Berceo

Alevín 2015 plata: Villegas y Berceo B

Benjamín 2015 oro: UDL Blanco y Comillas

Benjamín 2016 plata: Berceo B y Laurus

Benjamín 2016 oro: Donosti y Baskonia

Benajmín 2017 plata: Real Sociedad y Laurus

Benjamín 2017 oro: Comillas y Berceo A

Prebenjamín 2018 plata: Laurus y Lakua

Prebenjamín 2018 oro: Balsamaiso y Oyonesa

Prebenjmín 2019 plata: Berceo Verde y Berceo Azul

Prebenjamín 2019 oro: Laurus y Comillas

Escuela 2020 plata: Lakua y Laurus

Escuela 2020 oro: Comillas y Villegas

Desde el club se agradece "a todos los clubes, niños y niñas, jóvenes y sus familias la colaboración en todo momento para que el torneo fuera un éxito, la deportividad demostrada en los encuentros de todas las categorías y el buen ambiente generado durante toda la jornada".

MUCHO MÁS QUE FÚTBOL.

Al margen de lo deportivo, durante toda la jornada el club ha realizado varios sorteos de lotes de productos, vino, electrodomésticos, videoconsolas, patinetes, cupones para centros de belleza y ropa deportiva gracias a decenas de empresas colaboradoras con la entidad.

De todo el dinero recaudado, el Berceo ha realizado una donación de 750 euros a Proyecto Hombre, institución con la que ha firmado un convenio de colaboración para trabajar en la prevención y tratamiento de conductas adictivas entre los jóvenes.

En la organización de esta cita han colaborado más de 100 personas cercanas al Berceo, socios, padres y madres, jugadores, ex directivos, etc. que han respondido a la llamada del club.

"La jornada de hoy nos refuerza en nuestros valores de deporte y respeto, en apuesta por la cantera y su formación, y nos llena de energía para volver a organizar esta cita el año que viene con el reto de conseguir más participantes y colaboradores para que sea igual de exitoso que la edición de este año", ha comentado Borja Lerma, gerente del club.