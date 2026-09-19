La XII Jornada Técnica de la DOP Queso Camerano analiza el reto de las ganaderías de pequeños rumiantes

Medio centenar de profesionales participan en la XII Jornada Técnica de la DOP Queso Camerano - DOP QUESO CAMERANO

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Protegida Queso Camerano ha celebrado esta semana la XII Jornada Técnica para Ganaderías de Leche de Pequeños Rumiantes, un encuentro que ha reunido en el Salón de Actos de la Bodega Institucional de La Grajera, en Logroño, a más de cincuenta asistentes procedentes de La Rioja, Álava y Burgos.

La jornada, orientada a ganaderos de caprino y ovino de leche de estas provincias, también ha contado con la participación de técnicos, veterinarios, miembros de la administración, Universidad de La Rioja y otros profesionales del sector, con el objetivo de compartir conocimiento, impulsar la innovación y contribuir a la mejora de la calidad de la leche y de las explotaciones ganaderas.

El programa, inaugurado por el presidente de la DOP Queso Camerano, Francisco Javier Martínez González, ha abordado cuestiones de especial interés para el presente y el futuro de las ganaderías de pequeños rumiantes.

La investigadora y profesora de la Universidad de La Rioja Ainara Crespo Susperregui ha impartido la ponencia 'De la leche al Queso Camerano: ¿qué pueden aportar las bacterias autóctonas?', centrada en el potencial de estos microorganismos para aportar valor al producto final.

Además, la técnica veterinaria de Ahuntzai (Asociación de Caprino de Leche de Euskadi), Neus Callizo Esteve, ha compartido la experiencia de esta entidad en la conferencia 'Ahuntzai: una trayectoria al servicio del ganadero caprino lechero', donde ha expuesto el trabajo desarrollado en apoyo a las explotaciones especializadas.

La jornada ha concluido con la intervención de Antón Esnal de la Presa, director técnico de Analítica Veterinaria, quien ha profundizado en uno de los aspectos de mayor relevancia para la rentabilidad y la calidad de las explotaciones con la ponencia Mamitis y calidad de leche en pequeños rumiantes.

Con esta duodécima edición, la DOP Queso Camerano reafirma su apuesta por la transferencia de conocimiento entre el ámbito científico y el sector ganadero, convencida de que la formación, la innovación y el intercambio de experiencias constituyen herramientas esenciales para fortalecer la competitividad de las explotaciones y garantizar la excelencia de un producto profundamente ligado al territorio y a quienes lo hacen posible cada día.