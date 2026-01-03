El XIV Foro de Espiritualidad de la UPL se desarrollará el 31 de enero y 1 de febrero en Riojafórum

Archivo - "El amor, criterio definitivo" será el tema central del XIV Foro de la Espiritualidad, que organiza la UPL - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El XIV Foro de Espiritualidad que organiza la Universidad Popular de Logroño (UPL) se celebrará los próximos días 31 de enero y 1 de febrero de 2026 en Riojafórum, con 'El amor, criterio definitivo' como tema central.

Así la programación de las jornadas comenzará el sábado por la mañana, con una ponencia a cargo del filósofo Josep María Esquirol sobre 'Siguiendo la pista de la vibración y apertura'.

A continuación, intervendrá Michael Schwammberger, maestro laico de práctica budista, que hablará sobre 'El amor, semilla de transformación personal y en el mundo'.

La mañana terminará con el maestro de Educación infantil Jonás Fernández, quien a través de objetos planteará la cuestión 'Espiritualidad, ¿para qué?'.

Por la tarde, el espectáculo de animación 'Amarse, verterse' de Fernando Tobías, formador de Habilidades personales, dará paso a las intervenciones del filósofo y psicólogo clínico Guillermo Echegaray y su charla 'La soberanía del amor'; y de la filóloga y doctora en Humanidades, Teresa Guardans con 'Amar en tiempos de algoritmos. Nuevos retos para la vida en profundidad'.

La actuación del dúo 'In a sentimental mood', formado por Ulrich Calvo (guitarra) y Ana Irigoyen (voz), cerrará la jornada del sábado.

El domingo 1 de febrero por la mañana, Matilde de Torres, médica y profesora de Yoga, centrará su intervención en 'La alternativa: AMAR'.

A continuación, habrá una mesa redonda en la que todos los ponentes harán una puesta en común y responderán a las preguntas que realice el público.

El Foro contará, como cada edición, con prácticas meditativas durante los dos días. La clausura correrá a cargo del grupo de teatro Sapo Producciones con "Kharmatizadas perdidas".

El Foro de Espiritualidad de la UPL reúne cada año a 1.200 personas procedentes de La Rioja y del resto de comunidades. Los precios serán de 65 euros localidad de patio de butacas; 89,50 euros localidad patio de butacas más comida; 55 euros localidad de anfiteatro; 79,50 euros localidad de anfiteatro más comida.

La venta de entradas -a través de www.entradas.com- y en la taquilla de Riojaforum. Los interesados pueden obtener más información en www.universidadpopular.es y en la oficina de la UPL.