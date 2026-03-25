La XVI Carrera popular 'Calahorra Ciudad de la Verdura' se adelanta al 12 de abril - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, David Antoñanzas, junto con los directivos del Club Calagurris Atlético, Ángel Cristóbal, José Manuel Celorrio y Ricardo Cenzano, ha presentado la decimosexta edición de la Carrera popular 'Calahorra Ciudad de la Verdura'. Una competición ya consolidada dentro del calendario deportivo riojano.

La prueba se desarrollará el domingo 12 de abril y, como principal novedad, se incorpora este año como competición federada de nivel 2 de la Real Federación Española de Atletismo.

"Esta homologación permitirá la participación de atletas federados de todas las comunidades autónomas y garantizará que las marcas obtenidas tengan validez oficial para futuras homologaciones y criterios de clasificación en otras competiciones", ha explicado Ángel Cristóbal.

Por su parte, David Antoñanzas ha subrayado que "confiamos en que esta edición siga reforzando el prestigio de la carrera y continúe siendo un referente tanto para atletas populares como federados. Este año la cita deportiva eleva su nivel competitivo y organizativo".

La carrera, incluida también en el circuito de carreras populares 'Ramón Óptica', continúa sumando participantes año tras año. En la edición pasada se alcanzaron los 400 inscritos. Una cifra que la organización confía superar este año.

La prueba se adelanta al domingo 12 de abril con los siguientes horarios:

10,00 horas - Pruebas para categorías menores con distancias de 100 a 1.000 metros, según la edad.

12,00 horas - Carrera absoluta de 10 kilómetros en un circuito homologado cuya revisión en 2024 lo hizo aún más rápido.

La salida y la meta estarán situadas en la calle Bebricio, junto al Ayuntamiento, donde también se ubicará la secretaría de la competición.

Como novedad organizativa, este año la secretaría abrirá también el sábado 11 de abril por la tarde, a partir de las 18,00 horas, para facilitar la recogida de dorsales ante el alto volumen previsto de participantes.

Las inscripciones deberán realizarse online en la página web www.corredorespopulares.es hasta las 23,59 horas del miércoles 8 de abril. Los precios de la inscripción son las siguientes: 10 euros para participantes populares 7 euro para atletas federados Gratis para las categorías menores (hasta los nacidos en 2009)

Los 400 primeros inscritos recibirán una camiseta técnica junto con la tradicional bolsa del corredor, que se entregará a todos los participantes.

Asimismo, habrá trofeos para los tres primeros clasificados de la carrera y para el ganador de cada una de las categorías. También se concederán medallas a los tres primeros de las categorías escolares y los atletas que batan los récords de la prueba recibirán 300 euros en metálico. En 2022 Abdelkader Al Ghan tiene la marca de 30,27 y Estela Navascués consiguió hacer la carrera en 34,40 en 2019.

Durante la presentación, José Manuel Celorrio ha animado a "todos los corredores habituales de la zona a participar y a convertir la prueba en una fiesta del atletismo".

El Ayuntamiento de Calahorra y el Club Calagurris Atlético organizan la XVI Carrera popular 'Calahorra Ciudad de la Verdura', una jornada deportiva que cada año gana en participación, nivel y atractivo.