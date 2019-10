El XVII Curso de Cine y Literatura en Inglés de la UR proyectará 9 películas de octubre a diciembre en V.O.

Publicado 13/10/2019 17:54:28 CET

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XVII Curso de Cine y Literatura en Inglés de la Universidad de La Rioja 'Romance&Romanticism' proyecta, del jueves 17 de octubre al 12 de diciembre, nueve películas en versión original y subtitulada sobre esta temática. La inscripción en el curso es gratuita.

Como novedad, en esta edición dedicada al romance y al romanticismo, la primera sesión del curso tiene lugar en el Centro Ibercaja La Rioja -c/ Portales nº 48-, mientras que la sesión de clausura se celebrará en la Sala Gonzalo de Berceo, c/ Presidente Calvo Sotelo nº 19.

Durante el ciclo se abordarán las películas: Wuthering Heights (1992), Pride and Prejudice (2005), Juno (2007), Robin and Marian (1976), Pandaemonium (2001), Mr. Turner (2014), Once (2007), Circle of Friends (1995), y Only Lovers Left Alive (2013). Todas ellas se proyectarán en versión original sin subtítulos y, simultáneamente, en versión original con subtítulos en inglés.

Las sesiones tendrán lugar en el Edificio de Filología de la UR, en horario de 17.00 a 20.30 horas, a lo largo de varios jueves y viernes de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Cada película irá acompañada de una sesión introductoria y conferencia posterior a cargo un docente experto en la materia.

Por este motivo, el curso contará con la participación de una profesora de la Universidad de Manchester, Joanna Taylor, tres profesoras de la Universidad de La Rioja (Cristina Flores, María Jesús Hernáez y Melania Terrazas); y otros cinco profesores e investigadores de la UR: José Díaz-Cuesta, Miguel Ángel Muro, Bernardo Sánchez y Carlos Villar Flor, y Jonathan González.

La entrada es libre, pero para obtener un diploma acreditativo y la convalidación de 1,5 créditos ECTS es necesario cumplimentar el boletín de inscripción vía web a través de la dirección www.unirioja.es/dptos/dfm, o bien presencialmente, del 7 al 17 de octubre en la Secretaría del Departamento de Filologías Modernas, ubicada en el Edificio de Filologías de la calle San José de Calasanz 33. Las dudas pueden resolverse a través del correo-e: curso.cinelitt@unirioja.es.

El XVII Curso de Cine y Literatura en Inglés 'Romance & Romanticism' cuenta con financiación del Vicerrectorado de Estudiantes, de la Facultad de Letras y de la Educación y del Departamento de Filologías Modernas de la UR.

En la organización colaboran, además de las entidades financiadoras, la asociación ACAUR, el Centro de Estudios Irlandeses BANNA/BOND, Proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 'LHIBRO. La literatura hispánica en la prensa periódica británica del Romanticismo (1802-1832): Apropiación y reescritura del canon' (RTI2018-097450-B-I00); los grupos de investigación 'Representaciones de Identidades en Textos Literarios y Fílmicos en Habla Inglesa' (GRID), 'Lenguajes Específicos y Literatura Comparada y Aplicada'; el Centro Ibercaja La Rioja y la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja.