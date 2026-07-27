Yuso y Suso, candidatos al Premio de Historia de National Geographic al mejor conjunto histórico conservado

Archivo - Monasterio de San Millán de Yuso - EUROPA PRESS - Archivo
ÚBEDA (JAÉN)/ LOGROÑO, 27 (EUROPA PRESS)
Los Monasterios de Yuso y Suso (La Rioja) han sido seleccionadas por la revista National Geographic como una de las cuatro candidaturas finalistas de la tercera edición de los Premios de Historia, en la categoría al mejor conjunto histórico conservado, protegido y proyectado para su conocimiento a nivel nacional e internacional.
En esta edición, competirá con otros destacados enclaves patrimoniales españoles como el Conjunto Histórico de Toledo, el Centro Histórico de Getaria (Guipúzcoa), la candidatura conjunta de Úbeda y Baeza y el Real Alcázar de Segovia.
El enlace para votar es 'https://historia.nationalgeographic.com.es/a/tercera-edicion...'.