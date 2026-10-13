Zoe Hagemann y Jialiang Zhang, Premios Extraordinarios de Bachillerato de La Rioja como reconocimiento a su esfuerzo

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha concedido los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso académico 2025-2026 a los estudiantes Zoe Hagemann Martínez, del IES Práxedes Mateo Sagasta de Logroño, y Jialiang Zhang, del IES La Laboral de Lardero, dotados con 612,25 euros cada uno.

Con estos galardones se reconoce oficialmente los méritos, basados en el esfuerzo y el trabajo, de estos dos alumnos que han terminado sus estudios de Bachillerato con excelente rendimiento académico.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este martes la resolución de concesión de estos premios.

Una distinción que será anotada en el expediente académico de los dos alumnos y que les permitirá optar al Premio Nacional de Bachillerato, convocado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Para optar a estos premios, el alumnado debe finalizar Bachillerato con una media de las calificaciones finales en las materias de los dos cursos, de cualquiera de las modalidades, igual o superior a 8,75.