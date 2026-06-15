La zona del polideportivo de la UR acogerá la I Batalla Campus UR

I BATALLA DE GALLOS CAMPUS UR - RADIO RIOJA-CADENA SER

LOGROÑO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Atentos siempre a los géneros más atractivos para los universitarios y conjugándolo con uno de los activos más importantes de La Rioja, como es el idioma, el próximo martes, 16 de junio, a las 17,30 horas, en la zona del polideportivo de la Universidad de La Rioja, se va a organizar la I Batalla Campus UR.

El objetivo de esta iniciativa es potenciar el español, fomentar la dialéctica, mantener el impulso del proyecto Valle de la Lengua y conectarlo con los jóvenes con una actividad formativa diferente, innovadora y con gran impacto en el mundo universitario.

Y es que este género es una gran herramienta para enriquecer el léxico, ayudando a aprender, dominar y promocionar el español, justo en la tierra en la que le vio nacer. La iniciativa cuenta con el apoyo de La universidad de La Rioja a través del proyecto Valle de la Lengua - Campus Valle de la Lengua.

Para hacer más atractiva la batalla y ofrecer un espectáculo mayor, el evento será presentado por el mejor Dj nacional profesional de Los40 Urban, Ramsés López, El Faraón, que, además, ofrecerá una sesión de Los40 Urban, emisora urbana por excelencia en España.

CÓMO PARTICIPAR

Tal y como se refleja en las bases de la Batalla, publicadas en la página web de la Universidad de La Rioja y en la de Radio Rioja Cadena SER, colaborador de esta iniciativa, podrán participar todas aquellas personas que pertenezcan a la comunidad universitaria de la UR, con prioridad para los alumnos de la Universidad de La Rioja (a estos efectos se considera como pertenecientes a la comunidad universitaria a: Estudiantes, incluidos los de los programas Erasmus y similares; Egresados desde el curso 2024/2025; Personal docente e investigador; Personal de administración y servicios.

También Estudiantes del Programa Alumni y de Mayores e Internacionales con convenio con la UR).

Podrán apuntarse jóvenes que acaben de realizar la PAU o que estén en edad pre universitaria (desde 16 años) y jóvenes de La Rioja o de regiones limítrofes, de entre 16 y 35 años, que quieran participar en esta primera edición.

El único requisito es que tengan nociones de freestyle (improvisación) y que no tengan contrato discográfico ni ser profesional de esta disciplina (freestyle/improvisación). En la competición de la batalla podrá haber un máximo de 16 Mc's, más cuatro en lista de espera.

Para apuntarse tan solo hay que completar el formulario publicado en www.unirioja.es y en www.radiorioja.es y enviar un correo electrónico a radiorioja@cadenaser.com, antes del lunes 15 de junio a las 12 h.

Una vez recibida la solicitud de inscripción y comprobado que cumple los requisitos, se enviará un e-mail a los participantes confirmando su recepción e indicando el estado de su solicitud