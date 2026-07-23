Constituida la Entidad Urbanística Colaboradora de Coordinación que impulsará gestión integrada de Madrid Nuevo Norte

Constituida la Entidad Urbanística Colaboradora de Coordinación que impulsará la gestión integrada de Madrid Nuevo Norte - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Madrid Nuevo Norte ha dado un nuevo paso este jueves con la constitución de la Entidad Urbanística Colaboradora de Coordinación (EUCC) 'Madrid Nuevo Norte', el órgano que se encargará de coordinar la planificación, gestión y ejecución de las infraestructuras y actuaciones comunes a los ámbitos urbanísticos que integran esta actuación.

La entidad estará integrada por el Ayuntamiento de Madrid, cuya representante será la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y por los cuatro ámbitos que conforman Madrid Nuevo Norte: Las Tablas Oeste, Malmea-San Roque-Tres Olivos, Centro de Negocios Chamartín y Estación de Chamartín, ha detallado el Consistorio en un comunicado.

Aunque Madrid Nuevo Norte se desarrolla a través de cuatro ámbitos urbanísticos diferenciados, cada uno con sus propios instrumentos de gestión y ejecución, la dimensión y complejidad de la actuación hacen necesaria la existencia de un órgano común que permita coordinar desde el punto de vista técnico y económico las actuaciones comunes y compartidas para asegurar una ejecución coherente del conjunto.

Tras la firma de la escritura de constitución, el siguiente paso será su aprobación por el Ayuntamiento de Madrid y la posterior inscripción de la entidad en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid, momento en el que adquirirá personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

La constitución de la EUCC supone un nuevo avance en el desarrollo de Madrid Nuevo Norte y dota al proyecto de un modelo de gobernanza capaz de coordinar la ejecución de las importantes infraestructuras que articulan y conectan las distintas zonas de este gran desarrollo entre sí y con el resto de la ciudad desde una visión unitaria.

TRANSFORMACIÓN DE LA CAPITAL

Madrid Nuevo Norte constituye la actuación de transformación urbana más importante que va a experimentar la capital de España en los próximos años y una de las principales de toda Europa, sumando una superficie de 3,4 millones de metros cuadrados y una longitud de 5,6 kilómetros de norte a sur.

El proyecto, que regenerará más de 2,3 millones de metros cuadrados de suelos actualmente en desuso, contempla la construcción de casi 10.500 viviendas y la creación de 400.000 m2 de zonas verdes, que incluirán un gran parque central de 13 hectáreas.

Esta actuación de regeneración urbana no sólo cerrará la histórica brecha urbana ocasionada por las vías del tren, dando solución a problemas de movilidad, seguridad y falta de servicios públicos, sino que permitirá situar a Madrid en una gran posición para afrontar los grandes cambios económicos y sociales de las próximas décadas.