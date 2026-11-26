Madrid acogerá la 22 edición del Architecture Student Contest - SAINT-GOBAIN

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid será el escenario la próxima primavera de un concurso internacional de arquitectura cuyo eje central será el desarrollo de un proyecto sostenible en el entorno de Madrid Nuevo Norte, el mayor desarrollo urbanístico de la zona norte.

En concreto, estudiantes de 34 países se darán cita en la capital en la 22 edición del Architecture Student Contest, el concurso internacional de arquitectura para estudiantes organizado por Saint-Gobain y cuya final se celebrará del 14 al 16 de junio.

En esta ocasión, el concurso tendrá como eje central el desarrollo de un proyecto sostenible en el entorno de Madrid Nuevo Norte, donde están proyectadas 10.500 viviendas, de las que 2.100 serán protegidas.

Participarán más de 1.446 estudiantes de 239 universidades de 34 países, según los organizadores. Deberán diseñar un edificio de uso sanitario y senior living y llevar a cabo la rehabilitación sostenible de la Colonia de San Cristóbal, conjunto histórico de vivienda social, además de crear un eje verde que conecte la ciudad consolidada con el nuevo desarrollo urbano.

Las propuestas se evaluarán en dos grandes ejes como son la arquitectura y la construcción sostenible. En el caso del edificio de uso sanitario y senior living, el jurado valorará la excelencia del diseño en relación con la identidad local y el contexto cultural, un concepto funcional eficiente que responda a las necesidades del programa y la conexión de los edificios con los espacios públicos, las construcciones cercanas y las áreas adyacentes.

La sostenibilidad será el otro de los principales criterios de valoración. Así, los proyectos deberán abordar el diseño pasivo, el carbono y la energía, los recursos y la circularidad, y la salud y el bienestar, incorporando soluciones que contribuyan a reducir el consumo energético y las emisiones de carbono, tanto incorporado como operativo, así como a optimizar el uso de los recursos y favorecer la durabilidad, reutilización y reciclaje de los materiales.

También se tendrán en cuenta aspectos relacionados con el confort térmico, lumínico y acústico y la calidad del aire interior. Asimismo, se valorará la integración de los productos y soluciones de Saint-Gobain en las distintas aplicaciones del proyecto, así como la calidad de los detalles constructivos y su adecuación a los principios de la física del edificio.

El certamen tiene como objetivo acercar a los futuros profesionales a los desafíos de la construcción actual, impulsando soluciones que combinen eficiencia energética, reducción de la huella de carbono, bienestar de las personas y respeto por el medioambiente.

El concurso se desarrolla en dos fases: una fase nacional, en la que compiten los estudiantes participantes de cada país, y una fase internacional, a la que accede el equipo ganador de cada país. En España, ambas fases se celebrarán en Madrid.

Los participantes podrán presentarse de manera individual o en equipos de hasta tes personas y representarán a la Universidad y al país en el que estudian. La fase nacional tendrá lugar el día 23 de abril y contará con un total de 6.500 euros en premios, repartidos entre primer premio (2.000 euro), segundo premio (1.500 euro) y tercer premio (1.000 euro).

Además, los integrantes del primer equipo ganador obtendrán la beca ASC, un programa de prácticas en Saint-Gobain que brinda a los estudiantes la oportunidad de dar sus primeros pasos en el entorno profesional y desarrollar su talento dentro de la compañía.

La final internacional contará con un total de 12.500 euros en premios, repartidos entre las distintas categorías, con primer premio (5.000 euro), segundo premio (3.000 euro), tercer premio (1.500 euro) y tres reconocimientos especiales de 1.000 euro cada uno, dirigidos al profesor, al proyecto más votado por los estudiantes y a la propuesta más original.

Para ayudar a los equipos a desarrollar sus proyectos, la organización ofrece formaciones y herramientas gratuitas, como las sesiones con OneClick LCA para el cálculo del carbono del ciclo de vida del edificio y licencias de SketchUp para los estudiantes participantes.

En esta edición, el concurso cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid (Sueña Madrid), CREA Madrid Nuevo Norte, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y Madrid World Capital (MWCC).